Nem létező elektronikai eszközöket árult a neten egy csaló, zalai áldozata is volt

Az internetes vásárlás veszélyeiről számos alkalommal írtunk, nem egyszer vádemelésig jutott ügyekről beszámolva.

A sort most újabbal bővítjük, hét vevőből csak egy volt kellően óvatos, a többiek tízezreket vesztettek, a csaló negyed millió forintot meghaladó kárt okozott.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet főszereplője, a történtek idején 38 éves, korábban többször büntetett férfi 2018. augusztusában döntött úgy, miszerint anyagi helyzete javítása érdekében az interneten árusít elektronikai eszközöket, bár ilyenekkel nem rendelkezett.

Az elsőként meghirdetett, augusztus végén 30 ezer forintért kínált laptopra Zalaegerszegről érkezett vételi ajánlat. Telefonos egyeztetést követően a vevő elutalta a postaköltséggel megfejelt összeget, majd hiába várta a laptopot, csak hitegetést kapott.

Október vége felé egy nagykanizsai férfinak adott el használt laptopot 33 ezer forintért, ám összetört, használhatatlan holmit küldött. Az emiatt reklamáló vevőnek csak annyit válaszolt: most megszívtad, benyelted.

Pár nappal ez után az ózdi férfi újra laptopot kínált eladásra, ekkor 36 500 forintban egyezett meg a kaposvári vevővel, akit szintén becsapott, semmit nem küldött neki. A reklamáló vevőt először hitegette, majd elérhetetlenné vált számára. Pár héttel később 60 ezer forintért Lenovo laptopot hirdetett meg, amiért miskolci vevő jelentkezett, akinek szerencséjére azonban a bankja aznap már lezárt, így nem tudott utalni. Ekkor úgy döntött – lévén egyébként is hétvége – megvárja a csomag érkezését. Hétfőn meg is kapta a dobozt, aminek mérete alapján rájött, hogy abban nem lehet a megrendelt laptop, nem is volt, csak üres dobozt küldött az eladó. A meghiúsult üzlet után vevő és eladó nem kereste egymást.

Az ózdi férfi fél évvel később, 2019 májusában üzletelt megint, ekkor Samsung okos órát kínált 41 ezer forintért. A budapesti vevő fizetett, és nem kapott semmit. Többször reklamált, majd elérhetetlenné vált az eladó, aki egyébként szivacsot csomagolt be, hogy azt küldi majd el az óra helyett, de végül azt sem adta fel.

Pár nappal később a következő, mórahalmi vevője 53 ezer forintot fizetett egy X-Box játékkonzolért, amit végül nem kapott meg. Többször reklamált telefonon és az interneten is az eladónál, aki végül elérhetetlenné vált a számára. A vádirat utolsó pontja szerint ezekben a napokban eladott egy Nintendo Switch játékot is, amit 70 ezer forintért hirdetett. A budapesti vevő is várhatta a portékát a pénze átutalása után, és ő is hiába kereste a csalárd eladót, mert elérhetetlenné vált számára.

A feltért tényekre tekintettel az ózdi férdi, mint többszörös visszaeső ellen csalás más bűncselekmények miatt emelt vádat az egerszegi járási ügyészség.