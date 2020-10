Nem javított, csak ígérgetett a keszthelyi sikkasztó autószerelő

Megszerezte ügyfelei pénzét, de nem javította meg gépkocsijaikat az az autószerelő, aki ellen nemrég emeltek vádat.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által kiadott tájékoztató szerint a most 40 éves keszthelyi férfi autószervizt működtetett a Balaton-parti városban. Itt a javítás mellett vállalta a gépjárművek forgalomba helyezésével, honosításával kapcsolatos teendőket is. A vállalkozás azonban anyagilag nehéz helyzetbe került 2016 elejére, és a helyzeten a férfi kölcsönök felvételével próbált meg úrrá lenni. Ezt követően módszert váltott, a vádirat megfogalmazása szerint sorozatosan elkövetett sikkasztások révén jutott jövedelemhez. Az egyik esetben, 2016. március 22-én egy svájci állampolgárságú kuncsaftja Jaguar XKR 4,2 V8 típusú, svájci rendszámú gépkocsiját vette át javításra, no meg 3000 eurót azzal az ígérettel, hogy 10 nap alatt beszerzi a szükséges alkatrészeket és megjavítja a gépkocsit. Az idő eltelt, az autó nem készült el, a szerelő csak hitegette a tulajdonost, majd felajánlotta, hogy megveszi a Jaguart. Az üzlet június 13-án megköttetett, 34 ezer euróért cserélt gazdát a gépkocsi azzal, hogy a vevő 10 ezer eurót megfizet azonnal, a maradékot pedig két héten belül törleszti. A megállapodás szerint a tulajdonjog nem száll át, amíg a vételárat teljesen ki nem egyenlíti a vevő. Nos, ez többszöri felszólításra sem történt meg, az autót sem szolgáltatta vissza, sőt eladta és csak további 10 ezer eurót fizetett meg a svájci tulajdonosnak az autó kialkudott árából.

Az autószervizes június 15-én Gyenesdiáson egy Audi A8-as megjavítását is elvállalta. A turbófeltöltő cseréjére 280 ezer forintot vett át, de a beígért határidőre az autót nem javította meg, a pénzt nem adta vissza, csak ígérgetett, majd elérhetetlenné vált megrendelője számára.

Nem járt jobban az a nő sem, aki 2016. augusztus végén Ausztriában vásárolt rendszám nélküli Seat Alhambra gépkocsija magyarországi forgalomba helyezésével bízta meg a keszthelyi autószervizest. A férfi 270 ezer forintot kért szükséges processzus lebonyolítására, amit két héten belülre ígért. Ebből azonban nem lett semmi, a pénzt sem adta vissza és a megbízója számára elérhetetlenné vált.

A férfi ellen a keszthelyi járási ügyészség emelt vádat sikkasztás bűntette miatt.

