Mesterlövész hatástalanította az acetilént rejtő eszteregnyei gázpalackot

Mint lezseren hordott hosszú kabáton ahogy a gombok egymás alatt sorakoznak, a lyukak úgy rajzolnak mintát a gázpalack oldalán. Sikeresen megelőzött robbanás nyomai láthatók a fényképen.

Nemrég történt, hogy Eszteregnyén kigyulladt egy 50 négyzetméteres fatároló épület. A kanizsai tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat, közben az épületből kihoztak egy disszupalackot is, azaz olyat, ami acetilént rejtett. Ennek az a sajátossága, hogy kovaföldben elnyeletve tárolja a gázt, ám ez az elegy durva fizikai behatásra vagy a megengedettnél magasabb hőmérséklet esetén önbomlásba kezd, ami pedig láncreakció-szerűen robbanáshoz vezethet. A folyamat elindulását jelzi a jól érzékelhető melegedés, emiatt a palackot intenzíven kell hűteni, amivel csak elodázható a robbanás, ezért ilyenkor riasztják a rendőrség mesterlövészét, aki pontot tesz a történet végére. A továbbiakat már dr. Rátkai Norbert rendőr őrnagy, lőkiképző, intézkedéstaktikai instruktor osztotta meg velünk.

– A tűzoltást irányító parancsnok az ügyeleten keresztül kért segítséget. Hozzánk, a megyei rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztályához futott be a riasztás, és azonnal indultunk. Közben a tűzoltók tovább hűtötték a palackot, amit a telek végére, távol az épületektől helyeztek el, a környező házakat is kiürítették, nehogy valaki megsérüljön, ha mégis robbanás történne – idézte fel dr. Rátkai Norbert. – Ilyenkor 50–100 méter távolságban alakítjuk ki a lőállást. Ez esetben egy kavicsdomb nyújtott számomra fedezéket, plusz a kerámiabetétes lövedékálló mellény volt előttem. Innen csak az optikai irányzékon keresztül láttam ki a palackra, mert így volt a legkisebb a felületem, ami fontos az esetleges robbanáskor szétrepülő repeszek miatt – tette hozzá. – Olyan helyzetet kellett elfoglalni, hogy az onnan leadott lövés a palack palástját merőlegesen érje, mert ekkor csapódik a legnagyobb energiával az acéllemezbe a lövedék, és nem kap gurulatot, nem pattan el róla kiszámíthatatlanul, még akkor sem, ha esetleg nem hatol be a palackba. Arra is figyelünk, hogy a tartály mögött ne okozzanak kárt, sérülést az áthatoló lövedékek, ez esetben a földbe csapódtak – magyarázta.

Azt is elárulta, hogy több lövés kell a biztos eredményhez, mert ezzel érhető el a nyomás gyors csökkenése a tartályban, ezért kapott nyolcat az oldalába az eszteregnyei palack.

– Az első két lövés a legveszélyesebb, akkor derül ki, lesz-e detonáció, vagy csak kifúj a gáz, most az utóbbi történt – mondta, és arról is szólt, hogy a gyakorlatukban ritkán fordul elő a palackkilövés, olyanra pedig nem volt példa, hogy érkezésük előtt felrobbant volna egy gáztartály.

Az ítélet végrehajtásához dr. Rátkai Norbert egy Dragunov katonai távcsöves puskát vitt magával. Optikai irányzékot használva ezzel 250 méterig nagy pontossággal lehet célba találni, de a 7,62×54-es lövedék energiája még 3500 méter távolságban is akkora, hogy képes halálos sebet ejteni.

S hogyan lehet valakiből mesterlövész? Rátkai Norbert felnőttkorba lépve, 20 éve jegyezte el magát a rendőrséggel. A bűnügyi szakon elvégzett rendőrtiszti főiskola után a jogi egyetemet is abszolválta. Több szakterületet bejárva került a megyei rendőr-főkapitányság közterületi támogató alosztályához, amit a köznyelv csak kommandónak ismer. Három éve irányítja parancsnokként ezt az egységet, amely hivatott támogatni a komolyabb erőt, szakértelmet igénylő rendőri intézkedéseket. A speciális alakulatban találhatók a lőkiképző mesterlövészek is, mégpedig jelenleg heten, akár a legendás film címében.