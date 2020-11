Megszületett a Nagykanizsai Járásbíróság ítélete: ilyen büntetést kapott a zebrán gázoló nő

Nem jogerősen 1 év fogházra ítélte, valamint közügyek gyakorlásától 2 évre, a közúti járművezetéstől pedig 3 év 6 hónapra eltiltotta a Nagykanizsai Járásbíróság azt a nőt, aki a gyalogos átkelőhelyen elütött két gyalogost.

A vádlott 2018. április 15-én 20 órakor esti szürkület, borult égbolt, jó látási viszonyok és működő közvilágítást mellett közlekedett a városban. A személygépkocsi a biztonságos közlekedésre többszörösen alkalmatlan állapotban volt, mivel a belső visszapillantó tükre hiányzott, a hátsó gumik kopottak voltak, és a hátsó kerekek nem voltak fékezhetőek. A szakértő szerint a vezetőnek kellő gondosság mellett észlelnie kellett volna a hibákat. A vádlott az útvonalán lévő kijelölt gyalogos átkelőhelyet kb. 50-55 km/óra sebességgel, tompított világítást használva közelítette meg, amikor vele szemben egy személygépkocsi érkezését észlelte. A másik autó vezetője a gyalogos átkelőhely előtt megállt, hogy az előtte áthaladó gyalogosok – egy nő, egy gyermek, valamint egy férfi – elsőbbségét biztosítsa. A vádlott azonban a figyelmetlensége, valamint a sebesség helytelen megválasztása miatt későn észlelte a gyalogosokat, s a fékezés és az ellenkormányzás ellenére a jármű jobb elejével elütötte a nőt, bal elejével a gyermeket. A gyermeknél a baleset következtében maradandó testi fogyatékosság alakult ki, ami a központi idegrendszer működészavarában és végtagi bénulásokban mutatkozik meg, míg a nő a koponyaalap ékcsontjának törését, a jobb oldali felkarcsont törését, a jobb könyöktájék, a mellkas és a jobb térd zúzódását szenvedte el. A vádlott a baleset helyszínéről megállás nélkül továbbhajtott.

A Nagykanizsai Járásbíróság a 2020. november 5. napján hozott ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében, továbbá közúti baleset okozásának vétségében. Ezért őt 1 év fogház büntetésre ítélte, 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, továbbá 3 év 6 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől is.

Az ítéletet az egészségügyi adatok védelmének biztosítása érdekében zárt tárgyalás után, nyilvánosan hirdette ki a bíróság. Az indokolásban elhangzott: a vádlott két kiskorú utasával hosszabb utat tett meg a közlekedésre alkalmatlan autóval, így utasai testi épségét is veszélyeztette. A KRESZ előírásait többszörösen is megszegve okozott balesetet, hiszen az autó műszaki állapota mellett nem megfelelően közelítette meg a gyalogos átkelőhelyet, illetve nem állt meg a baleset okozását követően. A szakértő megállapítása szerint, ha megfelelően működik a kocsin a fékrendszer, még 43-49 km/h sebesség mellett is fékezésre alkalmas lett volna a jármű, s elkerülhető lett volna az ütközés. Súlyosító körülmény volt, hogy a nőt büntették már meg közlekedési szabálysértés miatt, illetve, hogy a városban nagymértékben elszaporodtak a gázolásos balesetek. Enyhítő körülményként merült fel, hogy a vádlott büntetlen előéletű, elismerte felelősségét, 2 kiskorú gyermeket nevel, illetve 18. életévét betöltött gyermeke még folytatja tanulmányait. Különös nyomatékkal enyhítő körülmény volt a nő jelentősen megromlott egészségi állapota, amelyről a zárt tárgyalás miatt a bíróság nem adhat további információt.

Az ítélet nem jogerős, mind az ügyész, mind a vádlott és védője 3 napot tartott fenn.

Kiemelt képünk illusztráció!