Meglopta alkalmi ivócimboráját a zalaegerszegi férfi

Ivócimboráját lopta meg a többszörösen büntetett 56 éves zalaegerszegi férfi, de perceken belül lebukott, nemrég emeltek vádat ellene.

A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban már nem egy alkalommal elítélt férfi ez év május 30-án az egerszegi Stadion utcai presszóban poharazgatással töltötte idejét, s ekkor találkozott össze egy vendéggel, akit korábban nem ismert. A szintén kapatos atyafinak aznap mondott fel munkaadója, így nála volt a bére, 90 ezer forint. Ezzel a summával el is dicsekedett, a pénzt megmutatta a pultosnőnek és az alkalmi ismerősének is. A két férfi beszélgetni kezdett, együtt folytatták az italozást, sőt a 90 ezer forintból még meghívta egy italra is az 56 éves férfit. Telt-múlt az idő, együtt kimentek a presszó elé cigarettázni, majd visszatérve a pultnál állva az 56 éves férfi ismerőse vállára tette a kezét, úgy beszélgettek, és közben a kapucnis felső ruhájának jobb zsebéből ki lopta a pénzt. Tette ezt oly észrevétlenül, hogy áldozata a hiányt csak akkor vette észre, amikor ismét akart fizetni egy kör italt. Ekkor az enyveskezű ivócimbora elmenekült, az áldozat pedig értesítette a rendőröket, akik rövidesen elfogták és visszavitték a presszóba a tolvajt, akinek az alsónadrágjából került elő a megmaradt 75 ezer forint.

Az 56 éves férfi ellen lopás miatt emelt vádat az egerszegi járási ügyészség, közölte a megyei főügyészség sajtószóvivője dr. Pirger Csaba.