Más fáját adta el a csaló – Vádat emelt a keszthelyi járási ügyészség

Más fáját adta el a csaló, az átvert horvát kereskedőt 6,3 millió forinttal károsította meg. A nemrég vádiratba foglalt történetet dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette.

A Tolna megyei Nagykónyiban élő – most 58 éves – férfi azt állítva magáról, hogy több erdőterületet birtokol, 2018 elején került kapcsolatba egy szlovén vállalkozóval, aki fa kereskedelmével foglalkozik. Egyeztetések után március 14-én Nagykanizsán jött létre a találkozójuk, ahová a szlovén vállalkozó harmadmagával érkezett. A megbeszélésre a nagykónyi férfi a somogyi Kastélyosdombó településen lévő 7,6 hektáros erdőrészre vonatkozó hamis okiratokat vitt, igazolandó, hogy az ott lévő fa letermelhető. Ennek ellenértékeként előleg címén 150 ezer eurót kért készpénzben. A leendő vevő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az erdőterületet a szerződés megkötése előtt megtekinti, és a készpénzt is a megállapodás létrejöttéig ügyvédi vagy közjegyzői letétbe helyezi el. A nagykónyi férfi ez utóbbit határozottan elutasította, majd távozott a megbeszélésről. Másnap pedig, amikor a területet nézték volna meg közösen, nem jelent meg, csak üzente a szlovén vállalkozónak, hogy eladta a területet másnak, aki tudott készpénzben fizetni.

A nagykónyi férfi nem adta fel, mert május második felében újra külföldi vevőt keresett a nem létező fák eladására. Ez esetben Esztergályhorváti külterületén lévő erdőrész hamis műveleti lapját szerezte meg igazolandó, hogy 7-800 köbméter közötti tölgyfát lehet onnan letermelni, és ehhez az engedélyekkel is rendelkezik. Először egy szlovén férfival vette fel a kapcsolatot, akivel május 24-én Zalakaroson találkozott, itt megjelent egy zágrábi székhelyű gazdasági társaság horvát képviselője is, aki szintén érdeklődést mutatott a kitermelhető fák iránt. Együtt nézték meg az inkriminált területet, ahol a nagykónyi férfi azt a látszatot keltette, hogy a fákat már korábban lábon megvásárolta. A látottak a horvát férfit meggyőzték, így megállapodtak, hogy másnap keresnek ügyvédet, aki előtt az adásvételi szerződést megkötik. A nagykónyi férfi még ezen a napon megbízott egy csurgói vállalkozót a fa kitermelésével, aminek jogszerűségét hamis okirattal igazolt. Az is közölte, hogy külföldi vevő érkeznek majd a fáért, az útmutatása alapján végezzék a munkákat. A következő napon Letenyén egy ügyvédnél találkoztak a szerződés megkötésére, ami nem jött létre, mert a nagykónyi férfi 50 ezer eurót kért készpénzben, míg a vevő ragaszkodott hozzá, hogy az összes fa elszállításáig a pénz ügyvédi letétbe kerüljön. Ekkor a nagykónyi férfi távozott, majd este megüzente a vevőnek, ha a már letermelt fáért kap 20 ezer eurót készpénzben, akkor a vételár többi részét elfogadja utalással is. Május 28-án a horvát cég képviselője a helyszínen meggyőződött arról, hogy a 20 ezer euró értékű fát már kitermelték a területről, ezért a pénzt még aznap átadta a nagykónyi férfinak egy kézzel írott szerződés alapján. A vevő ezt követően a kitermelt fák elszállítását másnapra beszélte meg a csurgói vállalkozóval, ám ennek hírére a nagykónyi férfi közölte, ő ehhez nem megy ki. Ez gyanússá vált a vevő számára, ezért még aznap a kormányhivatal nagykanizsai erdészeti osztályán ellenőriztette a műveleti lapot, így derült ki, hogy az okirat hamis. Ezt követően a fa kitermelését, elszállítását a hatóság megtiltotta.

A keszthelyi járási ügyészség a többszörös visszaesőnek minősülő nagykónyi férfi ellen csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.

