Majdnem agyonütötte egy baseball ütővel ellenfelét a férfi

Baseballütővel majdnem megölte ellenfelét az a fiatal férfi, akit nem jogerősen hat év börtönre ítéltek az egerszegi törvényszéken.

A többszörösen büntetett, most 22 éves borsfai férfi tavaly június végén szerelmi viszonyba keveredett egy férjes asszonynyal, aki a házassága megromlása miatt el is költözött férjétől. Először két-három napot Letenyén töltött, majd rövid időre Borsfára, szeretője édesanyjának házába költözött. A két férfi között feszültté vált a viszony, a borsfai fiatalember még a háza felgyújtásával is megfenyegette ellenfelét.

Tavaly július 8-án a férj két ismerősét szívességből Nagykanizsáról Bánokszentgyörgyre vitte autóval, és este nyolc óra előtt Borsfán áthajtva meglátta az utcán a vetélytársát. Megállt, hogy megbeszéljék kettejük konfliktusát. A két férfi között szóváltás, majd dulakodás alakult ki. Ebbe a 22 éves fiatalember anyja is beleavatkozott, mert amikor a másik férfi már elhajtott volna gépkocsijával, téglával kidobta az autó hátsó szélvédőjét, veszélyeztetve az utasok épségét is.

A sofőr megállt, kiszállt járművéből, ám akkor a borsfai fiatal férfi egy 80 centis base­ballütővel rátámadt, és egyszer olyan erővel ütötte fejbe, hogy a csapástól bezuhant az árokba. A megtámadott koponyatörést szenvedett, életét a pécsi idegsebészeti klinikán végrehajtott műtéttel mentették meg.

A büntetőeljárásban a borsfai fiatalember és az anyja azt vallotta, hogy a sérülést nem ők, hanem az akkor éppen náluk tartózkodó ismerősük okozta. Ezenfelül az anya a kiskorú gyermekét is rávette, hogy hazudjon a bíróságnak: vallja azt, ő hajította a kocsi után a téglát. Mindezt azonban cáfolták a feltárt tények.

Az egerszegi törvényszéken a borsfai fiatalembert életveszélyt okozó testi sértés, kétrendbeli hamis vád, valamint zaklatás miatt hat év börtönre ítélték. Az anyját közlekedés biztonsága elleni bűntett, hamis vád, továbbá kiskorú veszélyeztetése miatt ítélték el egy év hat hónap szabadságvesztésre, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztve. Az ítélet nem jogerős.

