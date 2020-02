Letartóztatásba helyezték a zalaegerszegi gyilkosság gyanúsítottjait – Frissítve

Letartóztatásba került az a 43 éves nő és 37 éves élettársa, aki hétfő este Zalaegerszegen Szívhegyi úti lakásában agyonverte a házigazdát.

A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy az asszony 2018-ban költözött a Szívhegyi úti lakásba, ahová ez év január 12-én érkezett meg 37 éves élettársa, börtönből épp szabadulva. Ekkortól együtt élt a három felnőtt, s velük volt az élettársak hét hónapos közös gyermeke is. Február 17-én itt vendégeskedett a 37 éves férfi testvére, a társaság napközben italozott. Este szóváltás támadt a házigazda és az asszony között, ami tettlegességig fajult, és élettársával közösen annyira megverték, hogy sérüléseibe nem sokkal később belehalt a 59 éves férfi. Bár a vendégségben ott lévő testvér próbált telefonon segítséget hívni, de ebben a pár megakadályozta. Az asszony felvetette, hogy a holttestet darabolják fel, égessék el, ám ettől elálltak. Ez után a két férfi a gyermekkel távozott, az asszony pedig ruhákkal körbe rakta a holttestet és meggyújtotta, majd ő is távozott. A történteket kedden reggel a 37 éves férfi testvére jelentette be a rendőrségen.

A sajtószóvivő közölte, hogy a megyei főügyészség indítványa alapján a nyomozási bíró pénteken elrendelte az asszony és élettársa letartóztatását tekintettel arra is, hogy tanúkat befolyásoltak, bizonyítékot semmisítettek meg.

