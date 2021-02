Lakott területen kívül 90 helyett 165 kilométerrel repesztett a hetes főúton-Kilencvenezer forint a bírság

A zalai rendőrök továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a gyorshajtókra.A 7-es számú főút a megye fokozottan balesetveszélyes útszakaszai közé tartozik, ezért a forgalom-ellenőrző járőrök folyamatos ellenőrzésekkel szűrik ki a szabálytalanul közlekedőket a balesetek megelőzése érdekében. Lakott területen kívül végeztek sebesség-ellenőrzést február 16-án a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai, amikor a 7-es főút 195-ös kilométerszelvényében mérték be azt a személyautót, melynek vezetője egy útkanyarulatban a megengedett 90 km/h sebesség helyett 165 km/h sebességgel közlekedett, veszélyeztetve ezzel magát és a közlekedésben résztvevő többi járművezető testi épségét is. A sofőrrel szemben az egyenruhások közigazgatási bírságot, és előéleti büntetőpontokat szabtak ki.

A 7-es számú főút a megye fokozottan balesetveszélyes útszakaszai közé tartozik, ezért a forgalom-ellenőrző járőrök folyamatos ellenőrzésekkel szűrik ki a szabálytalanul közlekedőket a balesetek megelőzése érdekében. Lakott területen kívül végeztek sebesség-ellenőrzést kedden a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai, amikor a 7-es főút 195-ös kilométerszelvényében mérték be azt a személyautót, melynek vezetője egy útkanyarulatban a megengedett 90 km/h sebesség helyett 165 km/h sebességgel közlekedett, veszélyeztetve ezzel magát és a közlekedésben résztvevő többi járművezető testi épségét is. A sofőrrel szemben az egyenruhások közigazgatási bírságot, és előéleti büntetőpontokat szabtak ki. A megengedett legnagyobb sebesség túllépése közlekedésbiztonsági kockázattal jár, és hatványozottan növeli a közúti balesetek és tragédiák bekövetkezésének lehetőségét és súlyosságát. A sebesség növelése esetén nő a lehetősége a sérülések súlyosságának, és fordítva is igaz: a sebesség mérséklése esetén csökken a sérülések súlyosságának kockázata. Alacsonyabb sebességnél egy döntési szituációban több ideje van a járművezetőnek mérlegelnie, és megfelelő döntést hozni a baleset elkerülése érdekében. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a fentiekre is tekintettel kiemelt figyelmet fordít a sebességhatárokat be nem tartó járművezetők forgalomból való kiszűrésére. Kérjük, hogy a sebességhatárokat minden esetben tartsák be, a közlekedés szabályinak megsértése súlyos és visszafordíthatatlan következményekkel járhat! A helyes közlekedési magatartással megelőzhetők a közúti tragédiák – írja a police.hu.