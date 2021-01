Lakcímkártyákkal trükközött egy zalaegerszegi férfi

Lakcímkártyákat hamisított az autók adásvételében jártas férfi, hogy megkönnyítse a külföldről vásárolt gépkocsik honosítását, műszaki vizsgáztatását, forgalomba helyezését.

A nemrég vádiratba foglalt büntetőügyről dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást.

E szerint a történtek idején 45 éves zalaegerszegi férfi tapasztalatai, kapcsolatai alapján 2015-ben több esetben nyújtott segítséget a forgalomba helyezési eljárásban olyan vevőknek, akik külföldről hoztak be gépkocsit. Ennek menete azonban abban az esztendőben megnehezült, mert a növekvő ügyfélforgalomra tekintettel az országban máshol is alkalmazottak szerint korlátozás lépett életbe, amely alapján a megyeszékhelyen, a Zrínyi úton működő műszaki vizsgaállomáson kizárólag Zala megyei lakcímmel rendelkező ügyfeleket fogadtak. Miután a férfi a vizsgaállomáson folytatott eljárásokban jártassággal bírva erről tudomást szerzett, a zalaegerszegi vizsgáztatásra való jogosultság igazolása érdekében a nem zalai vevőknek – tudtuk, beleegyezésük nélkül – lakcímkártyát készíttetett. A vevők helyett és nevükben eljárva olyan tartózkodási engedélyeket jegyeztetett be, amelyek az édesapja Balatoni úti lakcímére szóltak. Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat maga írta alá meghatalmazó és a meghatalmazott nevében is. Az ily módon megszerzett hamis okiratokat használva 336 személy esetében működött közre a műszaki vizsgáztatás ezen feltételének igazolásához.

Tekintettel arra, hogy a zalaegerszegi tartózkodási hely bejelentéséhez kizárólag a vizsgáztatáshoz volt szükség, ezért a férfi bejelentést követően rövid időn belül a vevő eredeti adataival újabb lakcímkártyát állíttatott ki, az előzőt pedig érvénytelenítették. Több tucatnyi esetben azonban az is előfordult, hogy a már bevont, érvénytelenített zalaegerszegi címet igazoló lakcímkártyát az ügyintézők visszaadták, miközben az új, immár a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó lakcímkártyát is kiállították. A férfi pedig a felhasználás időpontjában már érvénytelen lakcímkártyákat mutatta be a vizsgáztatásra való jogosultság igazolására. Az érvénytelen lakcímkártyákat a férfi vizsgaállomáson történt felhasználást követően visszajuttatta az okmányirodába, az érvényes újonnan kiállított lakcímkártyákat pedig átadta a gépkocsikat vásárló tulajdonosoknak, akik nem tudtak az előírás kijátszását szolgáló manipulációkról.

A feltárt tények alapján az egerszegi járási ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat.