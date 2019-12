Külföldi nyugdíjat ígért az egerszegi férfi

Hatszázezer forintnál is többet csalt ki áldozatától egy egerszegi férfi azt ígérve, hogy németországi nyugdíjat tud elintézni, az ügyben nemrég emeltek vádat.

A vagyon elleni és más bűncselekmények miatt már többször büntetett, most 57 éves P. Csaba 2017 elején ismerkedett össze Zalaegerszegen egy Platán sori presszóban az akkor 72 éves férfival, akivel ezt követően a szórakozóhelyen rendszeresen találkozott, sokszor beszélgetett vele, sikerült a bizalmát elnyerni. Saját nevét azonban nem árulta el, hanem Kovács Csaba néven mutatkozott be a megromlott egészségi és szellemi állapotban lévő férfinak, akinek elmondta, hogy Németországban vannak kapcsolatai. Ő maga is sokáig lakott ott, így tud külföldi nyugdíjat intézni, amit aztán majd euróban fognak folyósítani, bár ebből egy szó sem volt igaz, mert soha nem dolgozott más országban. A külföldi nyugdíj intézéséhez P. Csaba 2017 májusától több alkalommal kért pénzt, és összesen 445 ezer forintot vett át. Ezt követően hosszabb ideig nem találkozott az idős férfival, mert testi sértés miatt kiszabott szabadságvesztésének letöltésére börtönbe vonult. Onnan kiszabadulva 2018. augusztus elején felkereste lakásán az idős férfit, akinek azt mondta, hogy Németországban volt kórházban, ezért nem tudtak találkozni, majd az alkalmat kihasználva 60 ezer forintot kért tőle. Újabb pár hét elteltével, szeptember 21-én megint beállított ismerőséhez és további 110 ezer forintot kért arra hivatkozva, hogy a nyugdíjért ki kell utazni Németországba, kell az üzemanyagra és egyéb költségekre a pénz. P. Csaba azzal távozott, hogy másnap utaznak Németországba, ám erre nem került sor, az idős férfit hiszékenysége miatt 615 ezer forint kár érte.

P. Csaba máskor is kihasználta a kínálkozó lehetőséget. Tavaly december 4-én Zalaegerszegen egy Stadion utcai presszóban találkozott állattartással foglalkozó ismerősével, aki megkérdezte tőle, tudna-e szerezni neki szénabálát. Gyorsan megegyeztek abban, hogy P. Csaba pár napon belül 15 darab nagy körbálát fog hozni 60 ezer forintért, amire 20 ezer forint előleget át is vett. Két nappal később P. Csaba felkereste ismerősét és elkérte a vételár fennmaradó részét, a 40 ezer forintot is, vállalva, hogy három napon belül leszállítja a bálákat. A pénzek átvételéről elismervényt is aláírt, ám a papírt Kovács Csaba névvel szignálta. A bálák leszállításából semmi nem lett, ezt P. Csaba nem is akarta teljesíteni, és később már nem is lett volna rá alkalma, mert csalás miatt rá kiszabott szabadságvesztésének letöltésére börtönbe kellett vonulnia.

A történtekről tájékoztatást adva érdeklődésünkre dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője közölte, hogy a férfi ellen csalás bűntette miatt emelt vádat az egerszegi járási ügyészség.