Késelés és halál: két esetben indítottak eljárást Zalaegerszegen

Élete párját sebesítette meg késsel az a fiatal férfi, aki ellen aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indult eljárás.

A megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr. Jánky Judit tájékoztatása szerint a korábban már a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése miatt büntetett, börtönt járt budapesti 28 éves férfi kapcsolata megromlott keszthelyi élettársával, aki a múlt hét végén arra kérte, hogy költözzön el tőle. Erre azonban a férfi nem volt hajlandó, sőt többször megfenyegette, hogy ha elhagyja az asszony, akkor megöli. Ilyen előzmények után szombaton kora délután szóváltásba keveredtek egymással, a férfi kést ragadott többször az asszony felé szúrt, és egy alkalommal a karján megsebesítette. Az ügyészség kényszerintézkedésre tett indítványt. a nyomozási bíró pedig kedden elrendelte a fiatal férfi bűnügyi felügyeletét. Esetében ez azt jelenti, hogy budapesti lakóhelyén kell tartózkodnia és hetente háromszor jelentkezni a rendőrségen, és nem veheti fel a kapcsolatot a keszthelyi asszonnyal.

Hasonló döntést hozott másik ügyben is a nyomozási bíró. Erről dr. Jánky Judit elmondta, hogy ukrán kamionsofőr ellen indult büntetőeljárásban született ez a határozat. Szombatra virradóan egy nagykanizsai telephelyen töltötte pihenőidejét két ukrán kamionsofőr és egyikük pontosan nem tisztázott körülmények között életét veszítette. Mivel felmerült a gyanú, hogy amennyiben társa időben segítséget nyújt neki, akkor a halála nem következik be, ezért az ügyészség ez esetben is kényszerintézkedés elrendelését indítványozta, hogy a büntetőeljárásban biztosítsa a gyanúsított elérhetőségét. A kedden elrendelt bűnügyi felügyelet szabályai szerint a 37 éves ukrán férfinek a munkaadója által biztosított fővárosi lakásban kell tartózkodnia.