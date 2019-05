Idős embereket fosztottak ki Szegedtől Zalaegerszegig

2019. május 30-án nem jogerősen ítélet született a vádlottak ügyében, derül ki a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményéből.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2019. május 30-án hozott ítéletet azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik 2017 tavaszán 3 hónap alatt 9 idős embert fosztottak ki, több mint 5 millió forintot zsákmányolva tőlük. A négy vádlott közül nem jogerősen ketten letöltendőt, ketten pedig felfüggesztettet kaptak.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I-IV. rendű vádlottak 2017 márciusában elhatározták, hogy megélhetésük biztosítása érdekében idős embereket fosztanak ki. 2017. március és május között az országot járták, s valamilyen ürüggyel bekéretőztek a sértettekhez, akiket a konyhába kísértek, így azok nem láthattak rá a lakás többi részére. A sértettekkel a három női vádlott közül ketten folyamatosan egy helyiségben tartózkodtak, míg a IV. rendű férfi társuk a lakás többi helyiségében felkutatta, s magához vette az ott talált pénzt és értékeket, amelyeket később egymás között szétosztottak. A bíróság megállapította, hogy a vádlottak 3 hónap alatt kilenc idős sértettet fosztottak ki Szegeden, Cegléden, Mátészalkán, Gyöngyösön, Székesfehérváron, Nagykanizsán és Zalaegerszegen. A legkisebb elkövetési érték több mint 200.000 forint volt, míg a legnagyobb meghaladta az 1 millió forintot.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2019. május 30-án hozott ítéletet, amelynek során több enyhítő és súlyosító körülményre is kitért. Minden vádlott esetében enyhítő körülményként értékelte, hogy kiskorú gyermekekről kell gondoskodniuk, súlyosító tényezőként a halmazati elkövetést, illetve az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodottságát. Az I. rendű vádlottra nézve további enyhítő körülmény volt beismerő vallomása, megbánó magatartása, rendezett életvitele, illetve az, hogy 6 sértettnek megtérítette az okozott kárt. A II. rendű vádlott tekintetében enyhítő körülményként értékelte még részleges beismerő vallomását, a kártérítési szándékot és megromlott egészségi állapotát, viszont figyelembe vette azt is, hogy vele szemben büntető eljárás van folyamatban. A III. rendű vádlott esetében nagy nyomatékkal számított büntetlen előélete. A IV. rendű vádlottnál enyhítő körülmény volt még beismerő vallomása, súlyosító pedig a vele szemben is folyamatban lévő másik büntető eljárás.

A bíróság az I-III. rendű vádlottakat bűnsegédként, csoportosan és bűnszövetségben elkövetett kifosztás bűntettében találta bűnösnek. Az I. rendű vádlottat a 7 rendbeli elkövetés miatt – mint különös visszaesőt – 2 év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette.

A szintén különösen visszaeső II. rendű vádlott 4 rendbeli bűncselekmény miatt 4 év börtönbüntetést, valamint 3 év közügyektől eltiltást kapott. Őt két vádpont alól felmentették.

III. rendű társukat a bíróság 2 rendbeli cselekménye miatt 2 év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, s további három vádpont alól felmentette.

A IV. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek találta 9 rendbeli csoportosan és bűnszövetségben elkövetett kifosztás bűntettében, ezért mint különös visszaesőt 7 év letöltendő börtönre ítélte, valamint 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az ítélet nem jogerős.