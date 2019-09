Idős emberek pénzére pályázott a két kaposvári férfi

Nem találta megalapozottnak az első­fokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést a törvényszék, így jogerősen is 13 év szabadságvesztést szabtak ki arra a két kapos­vári férfira, akik idős emberek kifosztásával pár hónap alatt négymillió forintot meghaladó összeghez jutottak.

A többszörösen büntetett, most 57 éves D. Attila és a szintén sokszor börtönt járt 48 éves B. Sándor 2014. december elején határozta el, hogy idős, rossz egészségi, szellemi állapotú emberek pénzét szerzi meg.

B. Sándor autójával az országot járták, s főleg kisebb településeken D. Attila idős emberekhez ment be azzal, hogy az önkormányzattól érkezett, és igyekezett áldozatai bizalmát elnyerni. Néha B. Sándor is felbukkant, hogy elterelje az áldozatok figyelmét. A 2015. március közepéig tartó sorozatban 8 esetben próbálkoztak, csak egyszer nem jártak sikerrel, a zsákmányból pedig csupán 140 ezer forint térült meg az eljárásban.

A két férfi 2014. december 8-án Csongrádban bukkant fel, ahol D. Attila állított be egy 83 éves asszonyhoz azzal, hogy az önkormányzattól jött, pénzt hozott, de mielőtt átadná, megnézné a néni nyugdíjszelvényét. Az áldozat elővette a papírjait és a félretett százezer forintját rejtő éthordóját, majd kiment a mosdóba. Mire visszaért, vendége távozott a pénzzel.

D. Attila többször azzal állított be az idős emberekhez, hogy pénzt hozott az önkormányzattól, majd elővetette a régi 10 ezer forintosokat, mondván, azokat kivonják a forgalomból, ezért kicseréli. Ezzel kileste a félretett pénzek helyét, majd áldozatai figyelmetlenségét kihasználva el is emelte azokat. Tar településen 590 ezer, Kunszentmártonban 630 ezer, Lajoskomáromban 140 ezer, Lakhegyen 500 ezer forinthoz jutott a duó. Rádon és Mélykúton összesen kétmilliónál is többet szereztek.

Csak Kemenesmihályfán nem jártak sikerrel egy 91 éves bácsinál. Itt D. Attila azt mondta, 35 ezer forintot hozott az önkormányzattól, és elkérte a házigazda személyi igazolványát. Ezután több 10 ezer forintos bankjegyet kért tőle ellenőrzésre, amit az idős férfi a megtakarított pénzéből elővett, ám a zsebébe süllyesztett. Közben B. Sándor is megjelent, a szobában kutatott, de a házigazdát ekkor már zavarta a két férfi, és elküldte őket, így nem tudták meglopni.

A két férfit többrendbeli, bűnszövetségben elkövetett kifosztás miatt ítélték el. D. Attila hét év börtönt kapott, B. Sándor büntetése hat év fegyház azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A vádlottak és védőik felmentésért, illetve a bűnszövetség megállapításának mellőzéséért fellebbeztek, ám ezt a törvényszék elutasította, így az ítélet jogerőssé vált.