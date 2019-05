Hatvanhét alkalommal csempésztek migránsokat: ítélet született Zalaegerszegen

Az alábbiakban a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleményét közöljük.

2019. május 24-én hozott ítéletet a Zalaegerszegi Törvényszék azoknak a férfiaknak az ügyében, akik 2016-ban 67 alkalommal csempésztek át migránsokat az Európai Unió országaiba.

A bíróság által megállapított tényállás szerint az I-X. rendű – afgán, pakisztáni, indiai, albán, cseh és román állampolgárságú – vádlottak egy nemzetközi bűnszervezet tagjaiként, illetve megbízásából 2016 nyarától tevékenykedtek Magyarországon. A csoport a balkáni országok felől érkező migránsok Magyarországra, majd onnét más nyugat-európai országokba történő eljuttatását szervezte. A tagok sofőröket toboroztak, személy- és tehergépkocsikat biztosítottak számukra, majd megbízták őket a bevándorlók szállításával. A vádlottak a szerb – magyar határszakaszra szervezett módon eljuttatott migránsokat 10-30 fős csoportokra osztva, a határzár és a kijelölt határátlépési pontok megkerülésével gyalogosan hazánkba juttatták. Magyarországról az illegális bevándorlókat kistehergépkocsikkal az Európai Unió más tagállamaiba szállították. Az embercsempészésért a vádlottak a migránsoktól vagy családjuktól anyagi ellenszolgáltatásban részesültek, így fenti tevékenységével az I. rendű vádlott 4.539.684,- Ft, 10.900 EUR és 47.707 USD, míg a II. és III. rendű vádlottak összesen 111.967,- Ft, 2.674 EUR és 3.473 USD juttatásra tettek szert.

A vádirat 2016. június és november között összesen 67 esetet rögzít, amikor a vádlottak a magyar államhatárok átlépéséhez szükséges okmányokkal nem rendelkező embereknek nyújtottak segítséget az illegális határátlépéséhez.

Egy esetben a szállító gépjármű zárt, levegőtlen rakterébe 35 személyt zsúfoltak. Részükre az akcióban résztvevő I., VIII. és X. rendű vádlottak sem levegőcserét, sem folyadékfogyasztást nem biztosították. Az utazás során a migránsoknál fennállt az oxigénhiány kialakulásának, a túlmelegedésnek és a kiszáradásnak a veszélye, s ez hosszútávon akár halálos kimenetelű is lehetett volna.

A Zalaegerszegi Törvényszék 2019. május 24-én hozott ítéletet a férfiakkal szemben, melynek során megállapította, hogy az embercsempészés kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény, amelyet tovább súlyosít a bűnszövetségben való elkövetés. Az I. és a VIII. rendű vádlottak esetében további súlyosító körülmény volt a sanyargatással való elkövetés, hiszen a 35 főt érintő szállítás során tisztában voltak vele, hogy a körülmények miatt az utazás akár halálos is lehetett volna. A bíróság a VI. rendű vádlott felbujtó magatartását is figyelembe vette, mivel több társát is ő szervezte be a hálózatba.

A bíróság minden vádlottra nézve enyhítő körülményként értékelte, hogy több mint két éve előzetes letartóztatásban vannak. A IV. rendű vádlott tekintetében figyelembe vette még beismerő vallomását, amellyel nemcsak saját szerepét, de a szervezet működését is feltárta. A VII. rendű vádlott vallomása szintén fontos volt, mert a hatóság tőle tudta meg az I-II. rendű vádlottak telefonszámát, amely jelentősen hozzájárult az ügy felgöngyölítéséhez.

A bíróság az I-VI. rendű, illetve a VIII. és a X. rendű vádlottakat bűnszervezetben, folytatólagosan, társtettesként elkövetett embercsempészés bűntettében találta bűnösnek. A VII. rendű vádlottat bűnszervezetben, társtettesként elkövetett embercsempészés, míg a IX. rendű vádlottat társtettesként elkövetett embercsempészés miatt ítélte el. A bíróság a férfiakra az alábbiak szerint szabott ki büntetést:

Az I. rendű vádlottat 11 év fegyházra ítélte és 5 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől, mivel a bűncselekmény elkövetéséhez gépjárművet használt.

A II., III. és VIII. rendű vádlottakat 6 év 6 hónap fegyházra ítélte és 10 évre kiutasította Magyarországról.

A IV. rendű vádlottat 3 év 6 hónap fegyházra ítélte és szintén 10 évre kiutasította Magyarországról.

Az V. rendű vádlott 2 év 6 hónap fegyházat, a VI. rendű vádlott 1 év 6 hónap börtönt, a VII. rendű vádlott 4 év 6 hónap fegyházat, a IX. rendű vádlott 2 év 8 hónap és a X. rendű vádlott 3 év 3 hónap fegyházat kapott, továbbá mindannyiuk 5 évre kiutasításra került Magyarországról.

A IX. r. kivételével a vádlottak a kiszabott szabadságvesztésből feltételes szabadságra nem bocsáthatóak,

Az ítélet az V. rendű vádlottra nézve jogerős.