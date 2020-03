Hat kilométeres torlódás alakult ki a csörnyeföldi kontrollpontnál

Jelentős torlódás alakult ki pénteken a magyar–szlovén határátkelőknél, ahol minden autóst ellenőriztek.

Az előző naphoz képest annyi volt a változás, hogy a rend­őrség már a kamionokat is megállította. A csörnyeföldi kontrollpontnál már dél­előtt 6 kilométeres sor torlódott fel, amit azzal orvosoltak, hogy Tornyiszentmiklósnál szétválogatták a járműveket, s azokat, amelyek biztosan nem folytathatták útjukat, a rendőrök leterelték a sztrádáról, illetve többeket már ott visszafordítottak.

A cél, hogy az Olaszországból érkezők, illetve azok, akik az új koronavírus bármilyen tünetét mutatják (például magasabb a testhőmérséklet), ne léphessenek be az országba. A legnagyobb torlódás az M70-esen volt délután is, de Pincénél és Rédicsnél is várakozniuk kellett az arra haladóknak.