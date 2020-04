Hamisan tanúskodott egy német állampolgár a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt emelt vádat egy német állampolgár ellen.

Egy 1936-ban született német állampolgár tanúkénti kihallgatására került sor 2018. június 5- én a Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon egy emberkereskedelem bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban.

Tanúvallomása során részletesen nyilatkozott arról, hogy az alapügy terheltjét, egy szentpéterúri lakost milyen módon ismerte meg, hogyan mutatott be neki egy lányt azzal a céllal, hogy magával vigye és társasága legyen, azt azonban tagadta, hogy nevezett prostitúciós szolgáltatást is nyújtott volna neki. A kihallgatás során neki a személyi nyilvántartóból kinyomtatott fénykép alapján a terhelt egyértelműen felismerte az érintett férfit. Az alapügyben eljáró nyomozó hatóság szembesítést rendelt el közte és a tanúként kihallgatott terhelt között, melynek során a terhelt kijelentette, hogy a vele szemben ülő férfi nem az, akiről a tanúvallomása során beszélt.

A terhelt fenti tényállítását a még aznap foganatosított folytatólagos tanúkihallgatása során a hamis tanúzás törvényi következményeire történt figyelmeztetést követően is megismételte. A terhelt az alapügyben folytatott titkos adatszerző tevékenység során feltárt adatok alapján került kihallgatásra, mely szerint az alapügy terheltje által használt mobiltelefonról a terhelt használatában lévő mobiltelefonra 2018. május 21. napján 20:42 órakor érkező hívás során a lány és a terhelt időpontot egyeztettek személyes találkozás céljából.

A háttérből az alapügy terheltje is bekapcsolódott a beszélgetésbe, azt szerette volna tudni, hogy a terhelt mennyit fizet majd a lánynak. A beszélgetésből egyértelműen arra lehetett következtetni, hogy terhelt már korábban is kapcsolatban volt a lánnyal, következésképp az őt bemutató is, így az ő személyével kapcsolatban a szembesítéskor és folytatólagos tanúkihallgatása során a lényeges körülményére nézve hamis tanúvallomást tett.