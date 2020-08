Gyerektől rabolt telefont a zalakomári férfi

Gyerektől rabolt telefont a fiatal férfi; rablás miatt kell felelnie.

A nemrég vádiratba foglalt történet lényegét dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője ismertette. A 19 éves zalakomári fiatalember tavaly május 24-én este nyolc óra körül a megyeszékhelyi Piac tér Sütő utcához közeli padjain üldögélő öt fiatalhoz lépett és cigarettát kért tőlük. Elutasításban volt része, mire sértegetni kezdte őket, erre azonban a kamaszok nem mertek visszaszólni, mert úgy látták, hogy a férfi valamit fogyasztott, amitől kiszámíthatatlan a viselkedése. A férfi érzékelte, hogy a fiatalok félnek tőle, ezért annak érdekében, hogy valami értéket szerezzen tőlük, továbbra is fenyegetőzött. A gúnyos megjegyzései hatására az egyik gyerek zavarában elnevette magát, amivel kivívta a férfi figyelmét, aki számon kérte a nevetését, majd többször megütötte a fején. Ez után még percekig fenyegette, alázta, majd felszólította, hogy a nyakában lógó táskáját mutassa meg neki. Így került elő egy mobiltelefon, aminek átadására szólította fel a gyereket, majd ezt nem várva meg, kikapta a kezéből. Feloldani azonban nem tudta a készüléket, ezért ennek végrehajtására felszólította a fiút, aki először azt mondta, nem tudja a kódot, mert a telefont a barátjától kapta, de az ismételt fenyegető felszólításra úgy tett, mintha próbálkozna feloldással. Ezt azonban a fiatalember rövidesen megunta, megint kirántotta a gyerek kezéből a készüléket, zsebre vágta, 500 forintos bankjegyet dobott eléje, mondván: le vagy húzva. A gyerek ezt nem hagyta annyiban, kérte vissza a telefont, de újabb fenyegetést és fejére mért ütéseket kapott támadójától, aki emellett a többi fiatalt is veréssel fenyegette meg arra az esetre, ha értesítenék a rendőrséget. Ezután még a telefonjától megszabadított gyereket felszólította, menjen vele csikket szedni és kipróbálni a herbált, szintetikus kábítószert. A fiatal nem mert ellenszegülni, vele tartott, úgy tett, mintha szedné a csikkeket a Piac tér vásárcsarnok felőli oldalán, és közben ismét visszakérte a telefonját, amire a férfi többször megütötte, megrúgta és megfejelte, majd közölte vele: ezt már megbeszéltük. Ezek után együtt indultak vissza a padokhoz, ahol a gyerek társai várakoztak. A fenyegető helyzetnek az vetett véget, hogy a térre érkező és lelassító gépkocsi vezetőjét a férfi megkérte, vigye haza. Mielőtt beszállt az autóba, még egyszer megfenyegette a kamaszt, ha értesíteni meri a rendőrséget, majd távozott. A barátaihoz telefonja nélkül visszatérő gyerek sírva számolt be a történtekről, majd értesítették a rendőrséget. A gyerek a bántalmazásban a fején nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A fiatal férfi ellen az egerszegi járási ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat.

