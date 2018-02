Gázolaj helyett vizet kínáltak a gyanútlan sofőröknek

A két budapesti férfi tavaly szeptember vége előtti napokban megállapodott abban, hogy busás haszon reményében gépjárművek üzemeltetésére kínálnak kedvező áron gázolajat, ám az üzemanyag helyett valójában zömmel vizet adtak volna el.

Szeptember utolsó napján reggel indultak Budapestről és Lenti térségbe autóztak bérelt Peugeot Boxer kisteher-gépkocsijukkal, amelynek rakterében 20 darab 60 literes műanyag kannába öntötték az eladásra szánt üzemanyagot. Valójában a tartályokban 5-10 százaléknyi gázolajjal kevert víz volt. Külsősárdon jártak, amikor felfigyeltek az egyik ház udvarán dolgozó férfira. Az egyik pesti gázolaj-kereskedő kiszállt, megszólította a külsősárdi férfit, és eladó üzemanyagot kínált neki. Azt állította, hogy nem túl messze a falutól, az M70-es autópályán dolgozott útépítésen és a munkagépekkel megtakarított gázolajat akarja eladni a kollégájával együtt. Az üzlet létrejötte érdekében nagyon kedvező, alig 210 forint literenkénti áron kínálta az 1,6 köbméter üzemanyagot.

Az üzlet megköttetett, ezután gépkocsival az 1200 liter viz és gázolaj keverékét tartalmazó 20 darab 60 literes műanyag kannát a vevő udvarára szállították. Itt a pesti eladó az egyik kannát kinyitotta, belenyúlt az üzemanyagba és megszagoltatta a vevővel, hogy meggyőzze róla, gázolajat vásárolt. Ezek után elkezdték kipakolni a raktérből a kannákat, ám a külsősárdi férfi számára gyanússá vált a helyzet, ezért ő is mintát vett az eladásra kínált folyadékból és rájött, hogy be akarják csapni. Ezt azonnal megmondta az eladóknak és közölte, hogy eláll a vásárlástól, mire a két pesti férfi a kannákat rögvest visszapakolta a teherautóra és elhajtott, a külsősárdi férfi pedig értesítette a rendőrséget.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte, a két budapesti férfi ellen társtettesként elkövetett csalás vétségének kísérlete miatt emelt vádat a lenti járási ügyészség.