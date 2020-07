Fizetés nélkül távoztak a bérelt családi házból

Hajnalban, titokban távoztak a lakók a bérelt házból, hogy ne kelljen kifizetniük a szállásdíjat. A történtek miatt büntetőeljárás indult, amelyben nemrégen született meg a vádirat, s erről dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője adott ki tájékoztatást.

Ennek megállapításai szerint az események idején 25 éves, korábban már büntetett budapesti férfi 2017. június 22-én kereste fel kisbucsai ismerősét – akivel még gyermekként került kapcsolatba –, hogy segítsen neki, valamint barátnőjének és velük lévő két kisgyereknek szállást találni. Mivel a szomszédos házat zalaegerszegi tulajdonosa korábban kiadta, kézenfekvőnek tűnt a megoldás. Meg is egyeztek vele napi 9000 forint díjban azzal, hogy előleget nem szükséges fizetni, majd a távozáskor rendezik a számlát. Teltek-múltak a napok, amikor egyik alkalommal a házhoz rendszeresen kijáró zalaegerszegi tulajdonossal közölte a budapesti fiatalember, hogy a tervezethez képest még egy héttel tovább maradnának. Ennek nem volt akadálya, változatlan maradt a megállapodás, hogy majd a távozáskor kell fizetni a lakhatásért.

Július 1-jén, szombaton azonban a ház tulajdonosát egy kisbucsai ismerőse arról tájékoztatta, hogy a budapesti bérlők tőle kétszer is kértek kölcsön, összesen 40 ezer forintot, amit nem adtak meg, így valószínűleg a szállásdíjjal is gondok lehetnek. Ekkor a ház tulajdonosa felhívta a budapesti férfi édesapját, aki közölte vele, nehogy adjon pénzt a fiának, mert viselt dolgai miatt már hosszabb ideje nem is tartják a kapcsolatot. Erről értesülve a ház tulajdonosa felszólította lakóit, hogy egy órán belül távozzanak, ám ők a két kisgyerekre, meg a kora esti időpontra tekintettel kérlelni kezdték, hogy ne küldje el őket. Fizetési szándékuk bizonyítására a nő megmutatta bankszámlakivonatát, hogy igazolja, van miből fizetniük, és azt ígérték, hétfőn felvesznek pénzt a bankban. Végül abban állapodtak meg, hogy a szállásadójuk elviszi őket Zalaegerszegre a bankfiókba, és együtt veszik fel a fizetendő összeget. Ezután a tulajdonos megkérte a szomszédot, hogy értesítse őt, amennyiben azt látja, hogy a család távozni készül. Erre hétfőn hajnalban került sor, amikor a kompánia buszra szállt és elutazott. Erről a szomszéd próbálta telefonon értesíteni a tulajdonost, aki azonban a hívást későn vette észre, így nem tudott közbeavatkozni.

A vád megállapítása szerint a pár nem volt abban a helyzetben, hogy a szállás díját kifizesse, és szándékosan tévesztették meg a tulajdonost. A zalaegerszegi járási ügyészség a fent leírtak alapján csalás vétsége miatt emelt vádat ellenük.