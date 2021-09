Fenyegették, zaklatták a szomszédot

Anya és lány tette pokollá szomszédja életét, a konfliktus büntetőüggyé fajult.

A megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba által ismertetett történet szerint egy 81 éves nő 2019 novemberében Mikekarácsonyfáról költözött Novára, hogy ott élő családtagjaihoz közelebb éljen, és őt idős kora miatt segíteni tudják. Az asszony egyedül élt a Kossuth utcai családi házban, ahol az ingatlan rendben tartásáért cserébe kapott lakhatást. A következő év július közepétől 2021. január végéig azonban a szomszédságában élő 67 éves nő és 43 éves lánya minden előzmény és ok nélkül rendszeresen háborgatni kezdték, hogy életét megkeserítsék, nyugalmát zavarják, megfélemlítsék, a házból elüldözzék. Ezen időszak alatt a fiatalabb nő gyakran naponta 3-4 alkalommal is, amikor meglátta a szomszédot a háza udvarán, kertjében vagy az utcán hangosan, a környező házakban is jól hallhatóan trágár módon szidalmazta, sértegette, és fenyegette. Az idősebbik nő pedig több esetben is egy-egy marék földet, illetve kavicsot dobott felé a kertjébe, bár azok nem érték el a szomszédot. A fiatal nő rendszeres fenyegető fellépése hatására az idős, egyedül élő szomszéd félelemben a házát kizárólag a legszükségesebb okokból hagyta el, amikor boltba vagy gyógyszertárba igyekezett. Napközben az udvarába sem mert kimenni, és többször is rendőri segítséget kért a fiatalabb nő fenyegető viselkedése miatt.

A két nő a tettlegességtől sem riadt vissza. Erre került sor 2020. augusztus 28-án délelőtt, amikor egy férfi számon kérte viselkedésüket, miután az idős nő sírva panaszolta el neki, miként bánnak vele a szomszédai, ugyanis a két nő az utcán akkor is épp fennhangon szidalmazta a háza előtt álló idős asszonyt. Anya és lánya rátámadtak a férfira, szidalmazták, mindketten többször megütötték, emiatt a férfi hátrálni kezdett az autója felé. Az idősebbik nő ekkor kilépett papucsából azzal csapott rá, a lánya botot ragadott és ütésre emelve támadóan követte a menekülő férfit

A két nő kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy Nován a Kossuth utcában a délelőtti órákban tartózkodó személyekben megbotránkozást, riadalmat keltsen, fogalmazott a vádirat.

A történtekre tekintettel anya és lánya ellen a Lenti Járási Ügyészség zaklatás és garázdaság vétsége miatt emelt vádat.