Erre igyekezett a drogfutár, csak a zalai rendőrök az útját állták

Közúti ellenőrzésen megállított gépjárművekben találtak kábítószert a rendőrök, a büntetőügyek nemrég jutottak el vádemelésig – tájékoztatott dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

Az első esetben Zalavár és Zalaszabar között állítottak meg ellenőrzésre a rendőrök egy Alfa Romeo típusú személyautót 2020. május 18-án, délután öt óra tájt. A gépkocsi átvizsgálásakor az első ülések közötti tárolórészben 15 grammot meghaladó tömegű amfetamintartalmú port találtak, valamit húsz darab különböző MDMA-tablettát (ecstasyt). Ezek összesített kábítószer-tartalma négyszeresen haladta meg az úgynevezett csekély mennyiség felső határát.

A jármű 28 éves sofőrének ellenőrzése során az is kiderült, hogy bódult állapotban ült volán mögé, mert vérmintájából a szakértő amfetamint mutatott ki.

Az eljárás során annak a gyanúja is felmerült, hogy a gépkocsiban utazó 47 éves zalavári férfi is fogyasztott kábítószert. Ezt a feltevést pedig a toxikológiai szakértői vélemény később alá is támasztotta. A két férfi ellen kábítószer birtoklása, illetve járművezetés bódult állapotban vétség miatt emelt vádat a keszthelyi járási ügyészség.

A másik eset is a Balaton- parti városhoz köthető. A rendőrök 2019. június 27-én este a település külterületén állítottak meg ellenőrzésre egy személygépkocsit. A járművet vezető 32 éves kaposvári nő táskájából három gyorszáró tasak került elő, amelyekben új pszichoaktív anyag volt. Ezt követően a nyomozók házkutatást tartottak a nő kaposvári lakásán, ahol további műanyag tasakokat, digitális mérleget és fóliába csomagolt új pszichoaktív anyagot foglaltak le.

Mint kiderült, a nő a közúti ellenőrzéskor nála megtalált három csomagot ismeretlen személy megbízásából egy 51 éves keszthelyi férfi lakásán vette át, hogy Kaposvárra szállítsa. A feltárt tények alapján a fiatal nő 2019-ben legalább nyolc alkalommal teljesített ilyen fuvart. Az átvett új pszichoaktív anyagok etil-heptedron- bázis mennyisége 29,6 gramm, ami meghaladja a csekély mennyiség felső határát. A nő ellen a keszthelyi járási ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt emelt vádat.

Kiemelt képünk illusztráció!