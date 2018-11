Elvitt minden eladhatót a kanizsai férfi

Pár hét alatt tucatnál több helyre tört be és kétmillió forintot meghaladó kárt okozott az a nagykanizsai férfi, aki lopásokból szerette volna magát fenntartani.

A nemrég vádiratba foglalt történet szerint a büntetlen előéletű, 36 éves nagykanizsai férfi rossz anyagi helyzete miatt úgy határozott, lopásokból jut pénzzé tehető holmikhoz.

Ez év június első napjaitól Hyundai Lantra, illetve Ford Escort gépkocsival járta a Nagykanizsához közeli községek határában fekvő hegyhátakat, és amelyik pincébe, hétvégi házba feszítővassal be tudott jutni, onnan minden eladhatónak gondolt holmit elvitt. A június 25-ig tartó sorozatba 19 betörés fért bele, igaz, két helyen nem talált semmi értékesíthetőt, hat épületbe pedig nem tudott betörni. Nemegyszer azonban szinte teljesen kiürítette az adott épületet.

Egy eszteregnyei lakásba például a fürdőszoba ablakát betörve jutott be. Innen komódot, éjjeliszekrényt, gardróbszekrényt, sarokasztalt, napozóágyakat, ágyneműket, háztartási kisgépeket vitt el, és közel 360 ezer forint kárt okozott.

Az eszteregnyei Öreg-hegyen is több hajlékba betört és többnyire kerti gépeket vitt magával. Előfordult, hogy annyi mindent pakolt fel, amit csak két fordulóval tudott elszállítani. Étkezőgarnitúrát, hűtőszekrényt, kandallót, előszobai ruhaakasztó falat, konyhai felszereléseket, motoros permetezőt, bozótvágót és szegélynyírót fuvarozott el, közel 430 ezer forint kárt okozva.

Hasonló pusztítást hagyott maga után a Sormás-Rafa dűlő egyik házában. Televízió, mikrohullámú sütő, számítógépek, híradástechnikai eszközök kerültek az autójába. A dűlő más ingatlanainál viszont nem járt sikerrel. Megfordult a homokkomáromi hegyhátakon is. Általában elektromos kisgépeket vitt el, ám az egyik helyen a tűzhelyet is felpakolta.

A megyei főügyészség szóvője, dr. Pirger Csaba elmondta: a férfi ellen lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kanizsai ügyészség.