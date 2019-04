Zalabéri férfi ismerősétől lopott ékszereket és bankkártyát

Lopás és csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás egy 26 éves zalabéri férfi ellen. A Tapolcai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát.

A nyomozás adatai szerint egy gyulakeszi lakos tett feljelentést a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki 2018. október 29. és november 12. között táskájából ellopta arany ékszereit több százezer forint értékben és bankkártyáját is magával vitte. A nyomozók adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, amelynek eredményeként a látókörükbe került egy 26 éves zalabéri férfi, a sértett egyik ismerőse. A férfi rokonainál tartott házkutatás során a rendőrök megtalálták azt a zálogjegyet, melyen az ellopott ékszereket adták be egy zálogházba. További adatgyűjtést követően megállapították, hogy a feljelentő bankkártyájáról több tízezer forint összeget vett fel 26 éves ismerőse, mivel a kártya mellett megtalálta annak PIN kódját is.