Buszon küldte el a drogot a vevőnek az alibánfai férfi

A menetrend szerinti autóbusszal küldte a kokaint ismerősének a fővárosból egy alibánfai férfi, az ügyben nemrég született vádirat.

A 2019-re visszanyúló történetről tájékoztatást adva a megyei főügyészség sajtószóvivője, dr. Pirger Csaba közölte hogy a 43 éves alibánfai férfi és az 56 éves zalaszentgróti nő évek óta ismerték egymást, a nő több alkalommal vásárolt a férfitól kokaint 3-5 gramm mennyiségben. A kábítószer az előre megbeszéltek alapján Budapesten vagy a nő zalacsányi tartózkodási helyén cserélt gazdát, mert a férfi házhoz szállította, utóbbi esetben a drogból közösen fogyasztottak is. A kokainért a nő készpénzzel fizetett, de az is előfordult, hogy a férfi vezetése alatt álló cég számlájára utalta az összeget bérleti díj megjelöléssel.

Ha a személyes találkozó nem jött létre, a kokain akkor is eljutott a címzetthez, mert a férfi 2019 októberében két alkalommal is a menetrend szerinti autóbusszal küldte el egy mappába rejtve csomagként. A második alkalommal, október 18-án déltájt érkezett meg a 30,5 gramm kokain, amit a nő még átvett az autóbusz vezetőjétől, de ezután a rendőrök intézkedtek vele szemben. A büntetőeljárás megindítását követően, november 15-én a férfi munkahelyén lévő takarítószertárban felnyitották az általa használt páncélszekrényt, amiben bútorszéfet is találtak. Ebből pedig tasakokba csomagolva közel 20 gramm kokain, valamint a kábítószer kiadagolásához és értékesítéséhez használt eszközöket – prés, digitális mérleg, tál, kanál – találtak, amiket bizonyítottan a férfi használt. Az is kiderült, hogy a kábítószerrel nemcsak kereskedett, azt fogyasztotta is, az október 18-ai elfogásakor nála elvégzett vizsgálat is ezt támasztotta alá.

Az ügyben a Keszthelyi Járási Ügyészség kábítószer kereskedelem és kábítószer birtoklását bűntette miatt emelt vádat