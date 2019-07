Büntetőeljárás indult a pakodi család ellen, aki rabszolgaként tartotta két ismerősét

Rabszolgaként tartotta két ismerősét az a pakodi család, amelynek több tagja ellen indult büntetőeljárás.

A történtekről tájékoztatva dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta, hogy a család tagjai közül a 41 éves anya, valamint két felnőtt, huszonéves és egy fiatalkorú lánya, valamint szintén húszas éveiben járó fia a házuknál hónapokon át szállásolták el két ismerősüket, akiket aztán személyi szabadságuktól megfosztottak, sanyarú körülményeket biztosítottak számukra, munkára kényszerítették, rendszeresen bántalmazták, éheztették őket. A történtekre azután derült fény, hogy a családnál élő fia­tal nő idén januárban rendkívül leromlottan, életveszélyes, kihűléshez közeli állapotban került be a megyei kórházba.

Az állapotához vezető körülményeket firtatva derült fény a történtekre, majd pedig büntetőeljárás indult. A nyomozás feltárta, hogy 2015-ben hasonló körülmények között szállásoltak el egy férfit is, akit megfosztottak személyi szabadságától, dolgoztatták, bántalmazták, éheztették. Emellett őt is rákényszerítették, hogy kölcsönöket vegyen fel, a pénzt pedig elvették tőle és a család költötte el. Lényegében ebből éltek, mert rendszeres jövedelemmel nem rendelkeznek. Arra is merült fel adat, hogy előtte hasonló módon tartottak még egy férfit, aki leromlott egészségi állapotban került kórházba és nem sokkal később meghalt. A megyei főügyészség indítványozta, hogy a társtettesként elkövetett emberkereskedelem bűntettével gyanúsítható család három tagját a nyomozási bíró helyezze előzetes letartóztatásba, eggyel szemben pedig bűnügyi felügyeletet rendeljen el. Ennek indoka: alaposan feltehető, hogy összebeszéléssel, áldozataik megfélemlítésével az eljárást megnehezítenék. Tekintettel arra is, hogy korábban indult büntetőeljárás a fiatal nő ügyében, ám ő a terhelő vallomását a fenyegetések hatására a szembesítésekkor visszavonta. A nyomozási bíró ezért elrendelte a kényszerintézkedéseket.

A büntető törvénykönyv szerint, aki mást kizsákmányolás céljából (…) elszállásol, emberkereskedelem bűntettét követi el, és ha ezzel súlyos hátrányt vagy életveszélyt okoz, akkor tíz év szabadságvesztéssel is büntethető.