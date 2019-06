Börtönből fenyegette exét egy zajki férfi

Börtönből fenyegette volt élettársát a 32 éves zajki férfi, az első, távmeghallgatással megtartott tárgyaláson, az előkészítő ülésen született meg vele szemben a jogerős elmarasztaló ítélet.

A 32 éves zajki férfit legutóbb súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt két év hat hónap szabadságvesztésre ítélték. A büntetés letöltését 2015 februárjában kezdte meg az egerszegi börtönben. Bevonulása előtt élettársi kapcsolatban élt, párja 2014 őszén szülte meg gyermeküket. A férfi rács mögé kerülése után a nő több férfival szerelmi viszonyba keveredett, így a kapcsolatuk megszakadt.

A férfit a történtek felháborították, és részben emiatt, részben mert vélekedése szerint a nő a közös gyermeküket nem megfelelően látja el, a fogva tartása alatt mobiltelefonon, illetve 2017 januárjában három levélben életveszélyesen megfenyegette volt élettársát. Emiatt a férfit a bíróság zaklatásért el is marasztalta. Ezt követően azonban a zajki férfi a börtönből ismét levelet írt volt élettársának. Ebben – amellett hogy kérte a nőtől, vigyék el hozzá a karácsonyi beszélőre a kisfiát, és beszámolt a szabadulási terveiről is – a nőt trágár szavakkal illette, többször életveszélyesen megfenyegette őt és még a rokonait is, ezzel jelezve, hogy sérelmeit nem felejtette el.

A férfi korábbi viselkedése miatt a nőből a levelek komoly félelmet váltottak ki, ezért a történtek miatt feljelentést tett. A járási ügyészség a férfit – mint többszörös visszaesőt – folytatólagosan elkövetett zaklatás bűntettével vádolta meg.

A kanizsai járásbíróságon hétfőn az első, előkészítő ülést távmeghallgató rendszer segítségével folytatták le, amit a vádlott az egerszegi börtönből kísért figyelemmel. A zajki férfi beismerte bűnösségét, tettét megbánta. Mindezek alapján a bíróság folytatólagosan elkövetett zaklatás miatt hét hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítéletben súlyosító körülményként értékelték a többszörös visszaesést, hogy ugyanazon személlyel szemben korábban is követett el hasonló bűncselekményt, a folytatólagos elkövetést, valamint azt, hogy a zaklatást a büntetés-végrehajtási intézetből követte el. Enyhítő körülményként számították be a vádlott beismerését, megbánó magatartását és az igazságügyi szakértő által megállapított antiszociális személyiségzavarát. Az ítéletet minden érintett tudomásul vette, így az jogerős.