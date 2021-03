Baleset, rosszullét zárt ajtók mögött – Idén már 25 riasztás érkezett a zalai tűzoltókhoz

Szinte naponta szerepel a hírekben, hogy idős koruk vagy betegségük miatt magatehetetlen embernek kellett segítséget nyújtani, ám az otthonukba nem lehetett bejutni, csak a tűzoltók közreműködésével.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint idén már 25 olyan riasztás érkezett a műveletirányító ügyeletükre, amikor a tűzoltóknak technikai segítséget kellett nyújtaniuk a mentőszolgálat számára azért, hogy az otthonukban balesetet szenvedett, magatehetetlen, rosszul lett emberekhez időben érkezzen az egészségügyi ellátás. Az esetek többségében az ajtó befeszítésével, de előfordult az is, hogy létra alkalmazásával – a nyitva hagyott, vagy könnyen nyitható ablakon át – jutottak be a tűzoltók a beteg számára csapdává vált ingatlanba, hogy aztán a bajbajutottat átadják a mentősöknek.

Az ilyen jellegű beavatkozásoknál általános tapasztalat, hogy a balesetek, rosszullétek leginkább idős, beteg emberekkel történtek meg, állapította meg tájékoztatójában a katasztrófavédelem. Ezért azt tanácsolják, hogy az egyedül élő idős rokonaink, ismerőseink hogylétéről naponta legalább egyszer telefonon vagy személyesen érdeklődjünk, esetleg ehhez kérjük a szomszédok segítségét.

Előfordultak olyan riasztások is, amikor a rokonok számára elérhetetlenné vált személyt a kiérkező tűzoltók ébresztették, és nem volt egészségügyi panasza. Megesett, hogy már úton voltak a tűzoltók, amikor kapták a jelzést, a bajba kerültnek hitt személy jól van, és közben már be tudtak hozzá jutni. Mivel ez nem számít téves riasztásnak, a felesleges kivonulás költségével nem kell szembenéznie a telefonálónak. Ezért, amennyiben feltételezhetően valóban bajba került emberről van szó, aki hosszabb ideje nem ad magáról életjelet, és sem hozzátartozói, barátai, ismerősei, szomszédai nem érik el, nem látták, ráadásul a lakásába sem lehet bejutni, akkor mindenképpen érdemes a 112-es segélyhívó számot hívni és kérni a tűzoltók segítségét.

Alternatív megoldás lehet azonban, ha a zárak nyitásában jártas szakemberhez fordulunk, persze csak ha nem nyilvánvalóan azonnali beavatkozásra van szükség. Erről beszélt érdeklődésünkre Róka Róbert, aki a megyeszékhelyen működteti szakipa­ri műhelyét.

– Éjjel-nappal elérhető vagyok, és segítek mindenben, ami a zárakkal kapcsolatos – kezdte. – Ezért gyakran hívnak a városban és a környékén, ha azonnal kell bejutni egy helyiségbe, például a kulcs elvesztése, vagy zárba törésekor, de mentem már csőtörés és rosszullét miatt is. Számos alkalommal hívtak a rendőrök, a mentők, de a tűzoltók még nem kérték a segítségemet. Nekik megvannak az eszközeik a gyors bejutáshoz. Azt követően azonban gyakran mégis megkeresnek az ingatlanok tulajdonosai, mert a zárat, ajtót, ablakot helyre kell állítani, hogy újra zárni lehessen a lakást – tette hozzá.

Azt is elmondta, szükség esetén pár perc alatt odaér a helyszínre, és rövid idő alatt nyithatóvá teszi a zárat. A kétféle metódus végeredménye annyiban azonos, miszerint a beavatkozás költségét az ingatlan tulajdonosa, vagy a segítségre szoruló hozzátartozója fizeti ki, és sosem a mentők, rendőrök, vagy a tűzoltók.

Bár mindenre nem lehet felkészülni, de bizonyos kor felett, illetve egészségi állapot mellett sejthető, hogy előbb-utóbb elkövetkezik a pillanat, amikor magatehetetlenné válik valaki és segítségre szorul, ami késik, ha nem lehet bejutni hozzá, mert a rosszakaratú emberektől való félelmében állandóan zárva tartja az ajtót, és benne van a kulcs belülről.

Aki előrelátó, erre is kidolgoz tervet. Ezt javasolja Tóth László, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője.

– Valóban a leggyakoribb gond, hogy a zárban hagyott kulcs miatt kívülről nyithatatlan az ajtó – kezdte a rendőr őrnagy. – Szerencsére már léteznek olyan biztonsági betétek, ami ilyen esetben szintén nyitható a megfelelő kulccsal kívülről is. Érdemes lenne az idős embereknél az ajtókat ilyennel szerelni. Emellett komoly segítség, ha megbízható személynél, hozzátartozónál, barátnál, szomszédnál is van kulcs a lakáshoz, és persze ezt valamilyen módon jelezni kell a bejáratnál. Társasháznál például lehet ez a házmester vagy más megbízható személy, aki általában könnyen, gyorsan elérhető. Szükség lehet erre a tartalék kulcsra például csőtörés, elektromos zárlat vagy tűz esetén is. A leadott kulcsok kezelésében a lakók állapodjanak meg. Jó megoldás, ha mindenki a sajátját lezárt, lepecsételt borítékban adja le, és ezt csak indokolt esetben lehet felnyitni a lakó vagy megbízott személy értesítése mellett. Ha a család tudja, hogy a hozzátartozójuk állapota miatt akár bajba is kerülhet, akkor a rendszeres személyes vagy telefonos ellen­őrzése mellett előre gondolják végig, miként lehet majd bejutni a lakásába. Emellett meg kell tanítani az időseket, hogy mindig tartsák maguknál a segítséghívásra alkalmas eszközt, mobiltelefont, amin a gyorshívó gomb előre beprogramozható a hozzátartozók vagy az orvos, a mentők számával. Emellett léteznek közvetlen segélyhívásra alkalmas, apró, kézen karóraként viselhető eszközök, ezek egyetlen gombbal működtethetők. Érdemes ennek a lehetőségnek is utánanézni – ajánlotta végezetül Tóth László.