Autóbuszon küldte a kokaint a zalai férfi

Autóbusszal küldte a kokaint a kábítószer-kereskedő, aki egy hónapra előzetes letartóztatásba került.

A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a huzamos ideje fővárosban élő 43 éves zalai férfi 2018 januárjától havi rendszerességgel értékesített kábítószert Zalacsányban élő nő ismerősének, aki a drogot maga is tovább értékesítette. Az alkalmanként 10-15 gramm súlyú, fehér por állagú kokaint a férfi több esetben a Budapest – Zalaegerszeg útvonalon közlekedő menetrend szerinti autóbusz járattal juttat el. A sofőrnek irattartót adott át azzal a kéréssel, hogy Zalacsányban az autóbuszmegállóban várakozó nőnek adja át. A múlt héten pénteken, október 18-án dél körül Zalacsányban végrehajtott rendőri intézkedéskor derült fény arra, hogy a buszsofőr által szívességből szállított csomagban 2 darab hengeres formájú, tömör állagú, összesen 31,2 gramm bruttó tömegű, fehér por volt elrejtve, amiben az előzetes szakértői vizsgálata kokaint állapított meg. Az alibánfai, de budapesti lakhellyel rendelkező férfi ellen több büntetőeljárás is folyik, ahogy erről érdeklődésünkre dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség helyettes sajtószóvivője beszámolt. Egyebek mellett 21 rendbeli csalás, hatóság félrevezetése, orgazdaság miatt folyik ellen eljárás. Erre tekintettel elrendelték bűnügyi felügyeletét, azaz lakhelyét, Budapestet nem hagyhatta volna el, de ezt az előírást is megszegte. Mindezekre, valamint az ügy kiemelt tárgyi súlyára tekintettel, s mivel a férfi esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, a bizonyítékok eltüntetésének, valamint a bűnismétlés veszélye is, ezért a nyomozási bíró az egerszegi járási ügyészség indítványának helyt adva egy hónapra elrendelte a férfi előzetes letartóztatását.

(Kiemelt képünk illusztráció.)