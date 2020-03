A zalai utakon is folytatódik a rendőrség országos akciója

A biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használati arányának további növelése nélkül nem várható, hogy csökkenjen a közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma, illetve mérséklődjön a sérülések súlyossági foka.

E felismerés jegyében a közlekedésrendészeti szervezetek évek óta összehangolt, az egész kontinensre kiterjedő akciókban ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök használatát. Hazánkban erre a hétre rendelte el az országos rendőr-főkapitány a kontrollt. Ennek jegyében például csütörtökön az egerszegi és a kanizsai járművezetők tapasztalhatták meg a rendőrök fokozott figyelmét.

A viták elkerülése és a szabályszegések precíz bizonyítása érdekében videokamerával figyelték a forgalmat, és a látottak alapján pár tucat méterrel odébb állították meg a járművezetőket a járőrök. Ez történt délelőtt az egerszegi Platán soron is, ahol rövid időn belül több gépkocsi vezetőjével szemben is intézkedni kellett, megerősítve a tapasztalatot, hogy nálunk a biztonsági öv használata még mindig jelentősen elmarad a 90 százalék feletti uniós átlagtól. Pedig 1976 óta nálunk is kötelező a biztonsági öv használata.

Egy Nissan Almera fiatal sofőrje rezignáltan vette tudomásul a 10 ezer forintos büntetést az „övtelenségért”. Mint mondta, csak a közeli műhelyből ugrott ki anyagért, sietett és megfeledkezett arról, hogy bekapcsolja magát. Őt egy Peugeot 406-ost sofőrje követte, aki duplázott, mert az öv hiányát telefonálással is tetézte, 20 ezer forintról szóló csekket kapott a vezetés közbeni „övtelen ügyintézésért”.

A további hasonló esetek felsorolásával nem untatjuk az olvasót, de kijelenthető: sajnos nem volt idejük pihenni a rendőröknek. Mit lehet ehhez hozzátenni? Érdemes ma is figyelni, mert folytatódik az akció, de senki se ezért használja a biztonsági övet!