A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a motoros közlekedés veszélyeire hívja fel figyelmet

A tavaszi időjárási körülmények lehetővé teszik, hogy egyre több motorkerékpáros jelenjen meg az utakon. Ezzel egyenes arányban pedig megnövekedhet a baleseti helyzetek kialakulásának lehetősége; ezért nagyon fontos, hogy a motorosok ne csak a járművük műszaki állapotát ellenőrizzék, hanem magukat is készítsék fel a közlekedésre.

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a motorkerékpárosok figyelmét, hogy:

Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú, és biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral közlekedjenek!

A közúti közlekedési szabályokat és a sebességhatárokat fokozottan tartsák be!

Mindig az út-, időjárási-, és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek!

Viseljenek bukósisakot és megfelelő védőfelszereléseket, amelyek nagymértékben, egy esetlegesen bekövetkező balesetben, a súlyos sérülések kockázatát is csökkentik -írja a police.hu.