A pacsai lett az év polgárőr-egyesülete

Beüzemelték a megyei szövetségtől nemrég kapott két robogót, így az autó és a négy kerékpár mellett immár hét járművel indulhatnak járőrözni a Pacsai Polgárőr Egyesület tagjai. Jól jött a pluszlóerő, hiszen a civil szervezet a nap 24 órájában áll a lakosság szolgálatában.

Nem véletlen, hogy tavaly ősztől megilleti őket az Év Polgárőr Egyesülete titulus, ráadásul nem is először, hiszen 2014-ben is megkapták a polgárőrberkekben magas rangú kitüntetést. S ha már a méltatásnál tartunk: tavaly a város napján megkapták a Pacsáért díjat is, ami a szakmai mellett a társadalmi elismertséget fémjelzi. Amúgy szükség is van a 24 órás helytállásra. Bár Drózd Péter rendőr alezredes, a Pacsai Rendőrőrs parancsnoka szerint az utóbbi években számottevően javult a helyzet, a gazdák életét időnként még mindig megkeserítik a termény-, a fa- és a kisgéplopások.

– Nekem például tavaly 300 ezer forint értékű kárt okoztak a kukorica megdézsmálásával – panaszolta Simon Ferenc mezőgazdasági vállalkozó. – A Pacsatüttös feletti 15 hektáros kukoricatáblát rendesen megszedték, s ez akkor derült ki, amikor már elindult aratni a kombájn, és üres maradt a tartálya. Akkor láttuk a megkopasztott sorokat, de találtunk terménnyel megpakolt, elszállításra váró zsákokat is.

A lopást persze nem egyszerre követték el, napokig odajárhattak, s nem vette észre őket senki. Most kevesebb esélyük lesz a szarkáknak, a robogókkal a zártkertekben a gyalogutakat is könnyen bejárjuk, és ezt megtesszük éjjel is, nappal is – ígérte Simon Ferenc a kismotor nyergében ülve.

Szerencsére nemcsak gépi, hanem humán erővel is győzik a munkát, az 1992-ben alakult egyesület a kezdeti nehézségek után megemberelte magát, 15-20 főről 100-ra gyarapodott a polgárőrök száma, s önálló csoportot alkotva két szomszédos település, Alsórajk és Zalaszentmárton is csatlakozott a közösséghez.

– Délelőtt és délután a nyugdíjas polgárőreink kerékpárral járják az utcákat, szemmel tartják az intézményeket, az üzleteket, az autóbusz-pályaudvar környékét, a portákat. A robogók mindig változó időpontban, mondhatni igazodva a zsiványok „menetrendjéhez” indulnak szolgálatba, polgárőrautónkkal általában este és éjjel járőrözünk. Nagy szükségünk van a járművekre, hiszen a város utcáit és a zártkerti utakat beleszámítva 80 kilométer hosszú egy „kör”, amit naponta ha kell, többször is ellenőrzünk – tájékoztatott Bóbics Zoltán, aki alapító tagja és 2004-től elnöke a Pacsai Polgárőr Egyesületnek.

A Kaloncai-víztározóhoz, a Haladás Horgászegyesület birodalmához a minap éppen jókor érkeztek, egy elhagyott parázsló tábortűzre hívták fel a figyelmüket. A motoros polgárőrök gyorsan odarobogtak és eloltották a száraz nádra veszélyes tüzet. A kerékpárosok sem szűkölködnek siker­élményben.

– Egyik alkalommal tolvajt keresett a hatóság, s a biciklis járőrtársammal találkoztunk vele. Megállítottuk a fickót, és szóval tartottuk, amíg a rend­őrök odaértek – meséli Horváth Tűzoltó József.

A Tűzoltó ragadványnév korábbi foglalkozására utal, s azzal különböztetik meg a hét másik Horváth Jóskától, aki a kisvárosban él. Az egyesületben is tevékenykedik még egy Horváth József, ő „a Szinyor”, aki KRESZ-plakátokkal dekorálta ki a polgárőriroda falát, és időnként közlekedési ismeretekből tart továbbképzést a tagságnak. Megteheti, hiszen mentős főállása mellett járművezető-oktató volt az egyik zalaegerszegi autósiskolában, s az egyesület trófeagyűjteményét az országos közlekedési versenyeken begyűjtött I. és II. helyezésekkel gyarapította.

Jó a kapcsolatuk a rendőrőrssel és a körzeti megbízott rendőrrel. Ezt a polgárőrök mellett Drózd Péter alezredes, a Pacsai Rendőrőrs parancsnoka is állítja. Azzal, hogy a civil szervezet figyelemmel kíséri a város életét, a tapasztalatait megosztja, segíti a hatóság munkáját. Az együtt végzett ellenőrzések, közös járőrözések mellett megkönnyítik a rendőrség dolgát azzal is, hogy a városi rendezvényeken – városnap, Mikulás-futás –, nagyobb ünnepekkor szolgálatukkal erősítik a közbiztonságot, távol tartják a zsiványokat, s nem utolsósorban növelik a lakosság szubjektív biztonság­érzetét. Az információátadás egyébként kölcsönös, a kapcsolatuk személyes és napi szintű, a rendőrök mindig tudják, mikor, hol számíthatnak a járőrszolgálatban lévő polgárőrök segítségére. Havonta egyszer a rendőrőrs parancsnoka, a polgárőr-egyesület elnöke és a polgármester közösen bejárja a várost, tájékozódnak az aktuális helyzetről, összegzik a tapasztalatokat – ekként határozták meg például, hol szükséges új gyalogátkelőhely, esetleg forgalomszabályozás. Nem kis gondot jelent ugyanis, hogy a város szívében vezet át a nagy forgalmú 75-ös főút. A pandémia ideje alatt együtt ellenőrizték, hogy a lakosság, az intézmények, a boltok betartják-e a veszélyhelyzetre előírt szabályokat.

Kelemen Tamás polgármester egyébként polgárőr is, de az önkormányzat nem csak emiatt támogatja az egyesületet, hiszen hasonlóképpen istápolják a település valamennyi civil szervezetét. A polgárőrök számára az anyagi juttatáson kívül irodát biztosítanak, hozzájárulnak a rendezvényeikhez. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően két alkalommal is a kisvárosban rendezhették a megyei polgárőrnapot, s az év elején három járás több mint 200 polgárőre számára a kultúrházban tartották az éves továbbképzést. A pacsai polgárőrök egyebekben is hozzájárulnak a közös munkához, Bóbics Zoltánra a Zala Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyetteseként sok megyei feladat hárul, Szűr Miklós, az egyesület elnökhelyettese pedig a polgárőr-kisrégió vezetője.