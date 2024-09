Erika ősszel

Sok növényt már a hétvégén be kell vinni a teraszról, a kertben pedig az első fagy után megszűnik a színkavalkád, hiszen az évelők és az egynyáriak ilyenkor már feladják. De szerencsére vannak olyan színes virágok, amik bírják nemcsak ősszel, de télen is, így most érdemes belőlük bevásárolni a kertészetekben. A hanga vagy erika kitűnő választás, mivel jól bírja a hűvös időt, és rózsaszín, lila, fehér virágaival pedig élénkíti az erkélyt. Örökzöld, fás szárú, alacsony termetű cserje. Az Erika tél végétől kora tavaszig virágzik, addig meg fél lábbal is kibírja az ember.

Krizantémok időszaka

Ősszel a virágárusoknál, bevásárlóközpontokban rengetegféle színben lehet cserepes krizantémot vásárolni, ami akkor virágzik, amikor minden más már elnyílt a kertben. Jól bírja a fagyokat, de szüksége lesz a növénynek mulcsra, így jobban bírja majd a fagyokat, és akár cserépben, akár szabad földben van, az öntözésre télen is figyelni kell: folyamatosan legyen nyirkos körülötte a talaj. Ha ezt az apró dolgot nem felejtjük el, meghálálja a növény és színbe borítja a szürke hétköznapokat!

Díszkáposzta, ami a hidegre indul be

Színes, fodros leveleivel vonzza mindenkinek a tekintetet. Ráadásul az őszi hűvös idő beköszöntével a levelei élénkebbé válnak. Gondozása pofon egyszerű, és jól bírja a legnagyobb hidegeket is. Arra kell csak figyelni, hogy hova ülteti az ember, mert a világos, napos helyen fejlődik a legszebben.

