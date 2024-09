Ingatlanbazár 1 órája

Ez aztán a remek vétel! Jó állapotú ház Zalakomárban!

Zalakarostól néhány kilóméterre találtuk ezt a 100 négyzetméteres házat, amely nemcsak a kedvező árával keltette fel az érdeklődésünket, hanem a kiváló állapota miatt is. A nem éppen csöpp telken a melléképületek állapota is kiváló, így aki befektetésnek venné meg az ingatlant, annak is megéri, hiszen nem kell rá sokat költeni a vételáron túl. Ha szeretne egy jó állapotú, 3 szobás, felújított családi házat Zala megyében, akkor ezt a hirdetést mindenképpen nézze meg!

Forrás: ingatlanbazar.hu

Zalakomár kedvelt utcájában takaros, kiváló porta várja új gazdáját! Zalakarostól néhány kilométerre Zalakomárban lévő családi ház jellemzői: - 3 szoba, konyha, fürdőszoba-wc, előszoba, közlekedő helyiségekből áll, - az ingatlan teljes közmű ellátással rendelkezik, konvektoros fűtésű, melegvizet gáz bojler biztosítja. - a nyílászárók többsége korszerű műanyagra cserélve, redőnnyel, szúnyoghálóval ellátva, - helyiségek laminált burkolattal, járólappal burkolva. - rendkívül jó állapotú melléképületek - garázs, ólak, tároló, számos lehetőséget biztosít új tulajdonosának. - tulajdonviszonyok rendezettek, felújítás nélkül költözhető, mert jelenlegi gazdája eddig nagy gondossággal karbantartotta. - Ház alapterület: 100 nm - Terület: 2198 nm Forrás: ingatlanbazar.hu A Nagykanizsától 18 km-re fekvő Zalakomár kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt közlekedési csomópont. Kettészeli az M7-es főút, áthaladnak rajt a Keszthely-Zalakaros, Zalakaros-Marcali utak, valamint a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal. 15 km-re van a sármelléki repülőtér. A településhez tartozik még a kápolnapusztai bivalyrezervátum, mely az ország egyik érdekessége. Forrás: ingatlanbazar.hu A kedvező földrajzi elhelyezkedésű Zalakomár könnyen megközelíthető közúton, vonattal, s még repülőgépen is. A településen a lakosság ellátását szolgáló valamennyi alapfokú infrastrukturális feltétel adott (orvosi, fogorvosi rendelő, gyógyszertár, óvoda, iskola, önkormányzati hivatal, élelmiszer boltok, iparcikk bolt , szolgáltatások, stb.) . Forrás: ingatlanbazar.hu Amennyiben ez a rendkívül jó adottságú családi ház felkeltette érdeklődését,hívjon, előre egyeztetett időpontban szívesen mutatom. Irányár: 25,9 mft. További lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.