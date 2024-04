“A Lenti hegyen, csendes, forgalomtól mentes, barátságos utcában eladóvá vált ez a kisebb, lakóházként is kiválóan funkcionáló pince. Ideális egy párnak vagy egy személynek. Az ingatlant aszfaltos úton lehet megközelíteni, az utolsó 10 méteren viszont kavicsos az út, de ennek ellenére télen-nyáron kiválóan járható. Az ingatlanhoz tartozó terület alján kialakításra került egy nagyobb autóparkoló rész, igény esetén egy fedett autóbeálló is kialakítható. Innen könnyedén megközelíthető az ingatlan, csapadékosabb időben is, hiszen végig le lett kavicsozva a pincéig egy sétálásnyi útszakasz.

Jelenleg 26 nm a lakótér, de igény esetén bővíthető vagy a pince szintből (20 nm) is kialakítható plusz tér. A teljes lakótér nemrégiben kapott új burkolatot. A nyílászárók régiek, de jó állapotúak. A víz és villany vezetékek is régiek, de jelenleg jól működnek.

Fűtése kályhával van megoldva, de egy klíma beszerelésével még kényelmesebb lehet a fűtése télen, nyáron meg a hűtése ennek a kis házikónak.

A területen található egy épített, szalonna/kolbász sütögetős rész is meg néhány gyümölcsfa és szőlő is.

Lenti mindössze 5 percre található, a Szlovén határ is pár percre van autóval. Így ingázóknak is remek választás.”[...]

A hirdetést eredeti formájában közöljük.