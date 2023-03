Ejha 43 perce

Eladó az alsórajki Koller uradalmi kastély

A 620 nm-es Koller uradalmi kastély egyértelmű kuriózum a a helyi ingatlanok között. A 68 milliós vételár is kecsegtető. Igaz, a XIX. században épült szépség szebb napokat is látott már. Így a gondos felújítást is érdemes belekalkulálni a büdzsébe.

Ingatlanbazar.hu Ingatlanbazar.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

“Alsórajk község Zala megyében, a Zalai-dombság területén, a Principális-csatorna völgyében fekszik. A település központi részén új tulajdonosát keresi a Koller uradalmi kastély. Az 1870- ben téglából épült ház alapterülete 620 nm, a XIX. században , 14 helyiség került kialakításra. Az épület alatt 140 nm-es boltíves pince húzódik . Teljes körű felújítást igényel . Parkosított, ősfás 7500 nm telekterület öleli körbe a kúria épületet. A patinás épület nagyságából és kedvező belső elosztásából adódóan többféle hasznosítási lehetőséget rejt magában. Felújítást követően nosztalgikus hangulatú nyaraló, elegáns otthon ,szálláshely,közösségi ház, gyermektábor, stb. kialakítása lehetséges. [...]” További izgalmas, eladó otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán!



Ezek is érdekelhetik