“A Zalai-dombság szívében, messze a nagyvárosok nyüzsgő és zűrzavaros világától csodaszép környezetben találhatjuk Bázakerettyét, ahol ezt a 116 nm-es, jó állapotú családi házat kínálom megvételre.

Az ingatlanban 3 szoba, hatalmas, 31,3 nm-es nappali, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba-WC, közlekedő helyiségek találhatóak, valamint a lakótér tovább bővíthető az 55 nm-es tetőtér beépítésével. Az eredeti épület a '90-es években bővítésre került a nappali és a két szoba helyiségekkel, akkor készült az új tetőszerkezet is, Villas bitumenes zárólemez borítással.

Az évek során folyamatos felújítások valósultak meg a házban, minőségi fal-és padlóburkolatokat találunk. Az épület hőszigetelt fa nyílászárókkal ellátott, melyekhez nagyon hangulatos zsalugáterek kerültek felszerelésre. Az Otthon melegét többféleképpen is biztosítani lehet, radiátoros hőleadással egy vegyes tüzelésű, illetve egy kombi gázkazánnal, valamint hűtő-fűtő klíma is található az épületben.

Az 1 372 nm-es telken lévő házhoz tartozik egy 20 nm-es pince/tároló is. Az udvar szép, rendezett, dísznövényekkel és termő gyümölcsfákkal, a környezet csendes, nyugodt. Egy, a szomszédos utcában lévő, 95,5 nm-es hasznos alapterületű épület is hozzá vásárolható az ingatlanhoz, ahol több tároló-helyiséget, összesen 3 férőhelyes garázsokat találunk. A hirdetést keresse a kínálatomban, regisztrációs száma: H460954.

A csodás helyszínről, részletesen

Bázakerettyének nagyon kedvező a földrajzi elhelyezkedése, hiszen csodaszép környezetben, Letenye városától 18 km-re, Lentitől 25 km-re, de Nagykanizsától is csupán 28 km-re található. A falu mellett húzódik a Rockenbauer Pál-emléktúra kijelölt útvonala. A települést erdei kisvasút szeli át, aminek gőzmozdonya a környező településeket érintve ízelítőt ad utasainak a különleges idillt nyújtó zalai erdők sokszínű növényvilágából. A község nagyon jól élhető, rendkívül ellátott, termálvizű fürdővel is rendelkezik, de a közelben, gyönyörű környezetben található a kistolmácsi tó és a híres Budafai Arborétum is. A meghirdetett vételár magában foglalja a házban lévő konyhabútort a beépített mosogatógéppel, tűzhellyel! [...]”

