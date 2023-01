“Keszthely frekventált Keszthely belvárosában, a sétáló utca és a főtér szomszédságában, az EGYETEM mellett 1 szobás, 22 nm-es felújított lakás eladó.

Forrás: ingatlanbazar.hu

Az ingatlan zárt, belső, osztatlan közös udvarban helyezkedik el. 1960 -ban épült, teljeskörű felújítása jelenleg is tart.A lakóközösség nagyon jó, összesen 4 lakás, valamint ügyvédi és végrehajtó iroda is van a házban. Nyílászárói műanyagok, fűtése klímával történik.Elhelyezkedésének köszönhetően kiváló vétel, akár nyaralóban, kiadásban, állandó lakhatásban, esetleg irodában gondolkodik. A Balaton kényelmes 15 perc sétára van. Arra is van lehetőség, hogy jelen állapotában vásárolja meg, változtatva a burkolatokon. Rugalmasan mutatom, a ház kulcsa nálam, kérem keressen a megadott elérhetőségeimen! [...]”

