“Nagykanizsa nagybagolai hegyen, kínálok megvételre, egy újonnan épülő rönkházat!

-alsó szint: konyha, fürdőszoba nappali, fedett terasz

-fent: 2 szoba, erkély

Azoknak ajánlom, akik a természet szerelmesei, kedvelik a romantikus hangulatú erdei házikókat, vagy odavannak érte, ha sok faanyag veszi körül őket, és nem utolsósorban fontos számukra a környezettudatos élet. Zártkerti ingatlan, művelés alól kivéve, 1/1 -es tehermentes. Erdélyi mesterek készítik el!

A rönkház jellemzői

- a fa kiváló hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal bír, a tömör fa falazattal nagyon kedvező energetikai értékeket érhetünk el. Mivel nem szükséges további hőszigetelés, jóval kisebb ökológiai lábnyomot hagy maga után, mint egy hagyományos technikával épült otthon.

- a rönkházak falának hőtároló kapacitása nagyon jó, a téli kedvező fűtési költségek mellett a nyári hónapokban sem melegszik túl

- a lakás klímája is mindig optimális, a túl sok párát a fa képes magába szívni, míg, ha túl száraz a levegő, a falakból megfelelő mennyiségű párát juttat a levegőbe, vagyis folyamatosan lélegzik

- a fagerendák pozitív hatással vannak a vitalitásra, hiszen jótékony hatással bírnak a légzőszervekre és elkerülhetők az ezzel kapcsolatos megbetegedések, mint az allergia és asztma is, valamint a meddőségre is bizonyítottan jó hatással van

- szerkezetéből kifolyólag földrengésbiztos [...]”

