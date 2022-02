Ingatlanbazár 28 perce

Új tulajdonost keres! 330 millióért eladó a galamboki, kastély jellegű ingatlan

Az 1250 nm-es, “kivett lakóház” 12 év körül van. És most új tulajdonost keres! Lessen be velünk a tágas épületbe és egy-egy lakásba, lakosztályba is!

zaol.hu zaol.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

Forras: ingatlanbazar.hu

“A GALAMBOKI KASTÉLY jellemzői: - 2008-2009-ess építés, speciális elrendezésű épület - hasznosítható magán ingatlanként, szállodaként - akár idősek otthona is kialakítható még kiemelt vendégekkel is - 7db apartman lakás került kialakításra - 2db nagy 4 szobás lakosztály - 9 konyha 9 fürdőszoba - a nagy lakosztályokban nagyterem akár rendezvényekre is - minőségi építés stílusos igényes kialakítás - összesen 21 különnyíló szoba - a szuterén részben 3db lakás - 6 zárt gépkocsi tároló [...]” Forrás: ingatlanbazar.hu Forrás: ingatlanbazar.hu Forrás: ingatlanbazar.hu Forrás: ingatlanbazar.hu További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!