Viharos széllel, havazással és esővel érkezhet a hideg Zalába

Ha lehet hinni az időjárás-előrejelzéseknek, akkor csütörtökön sarkvidéki eredetű hideg levegő árasztja el a Kárpátmedencét. Zala megyében több helyen akár mínusz 20 Celsius-fokig zuhanhat a hőmérő higanyszála.

Az extrém lehűlés alaposan megterheli az emberek szervezetét, s ilyenkor hajlamosak túlságosan sok ruhával védekezni a hideg ellen. A Díva Fashion tulajdonosa, Csányi Csilla szerint lehet, hogy elcsépeltnek tűnik, de télen a réteges öltözködés a legjobb megoldás. Persze a munkahelytől is függ, hogy miképp választanak ruhát az emberek, de ilyen hidegben egy pulóverre kardigánt is vehetnek.

– Ugyanakkor fontos jól záródó, vízálló és természetes bőrből készült, kényelmes lábbelit venni – folytatta.

– Ezenkívül egy jó kabátra is szükség van, manapság már minőségi kínálatból lehet választani. Ideális, ha vízhatlan, de mellette légáteresztő is, az ugyanis nem szerencsés, ha beleizzadunk. A kiegészítők kifejezetten öltöztetik a hölgyeket, de akár az urakat is. A sapka, sál és kesztyű ilyen szélsőséges időjárási viszonyok között segítséget nyújthatnak.

Csányi Csilla elmondta: a szabadtéren dolgozókat a munkaadók általában olyan munkaruházattal látják el, melyek a kemény mínuszokban is védenek. Ha a sportolók vagy éppen a futók is kimerészkednek ilyen időben, számukra is modern, meleg, mégis jól szellőző dresszek javasoltak.

Amikor odakint nagyon hideg van, a lakásunkban szeretnénk kellemes hőmérsékletet kialakítani. Az elektromos fűtés lehetőségeiről Horváth József András, a ZalaSolar Megújuló Energia Kft. tulajdonosa beszélt. A szakember szerint meg kell tanulni szakaszosan fűteni a lakóteret, máskülönben nagy terhelésnek teszik ki a villamos hálózatot. A modern fűtőtestek ma már távvezérelhetők, vagy a termosztátjuk időzítővel ellátott. Érdemes már magasabb hőmérsékletre beállítani ezeket, s akkor reggelre sem hűl ki a lakás. Az egyenletesség, vagyis az állandó hőmérséklet tartása a legjobb megoldás.

– Mindegy, hogy milyen fűtési megoldást alkalmaznak, a szellőztetésről még ebben a hidegben se feledkezzünk meg – tanácsolta. – Ezenkívül azzal is számoljanak, hogy a mosás után a lakásban kiteregetett ruhák magasabb páratartalmat okoznak, ami szintén csökkenti a hőérzetet.

Arról, hogy valóban milyen hidegre készülhetünk, Harcz Endre viharvadász tájékoztatta lapunkat. Kiemelte: napokkal ezelőtt rendkívül hideg levegő árasztotta el a tőlünk északra elhelyezkedő országokat. Ez a sarkvidéki hideg egy mediterrán ciklon hátoldalán február 11-én, csütörtökön hajnalban Magyarországra is bezúdul viharos szél kíséretében.

– A csapadék eleinte eső lesz, majd mindenhol az esőt havazás váltja fel – folytatta. – Csütörtök hajnalban a havazás és a viharos szél hófúvást okozhat, emiatt kedvezőtlen útviszonyok várhatók, mindenki legyen óvatos és körültekintő. Ha a csütörtök virradóra lehulló csapadék nagyobb része hó lesz, és 5-10 centiméter hóréteg alakul ki, akkor a szél elállta után szélsőséges hideg lesz reggelente. Hótakaró nélkül „megúszhatjuk” éjszaka mínusz 10-15 Celsius-fokokkal. A hó ezzel szemben elszigeteli a levegőtől a talaj hőjét, így a nagyon hideg levegő a talaj fűtése nélkül „magára marad”, ezért még jobban lehűl. Így ha lesz egybefüggő hóréteg, akkor akár mínusz 20 Celsius-fokos hajnalokra is ébredhetünk. Amennyiben teljesen kiderül az ég, leáll a szél, hótakaró esetén a mínusz 25 Celsius-fokot sem lehet kizárni éjjel. Ebben az esetben a nappali hőmérséklet sem éri el a pozitív tartományt. A hideg most tartósnak ígérkezik, reális esély van rá, hogy majd csak március elején tér vissza az enyhébb idő. Viszont egy­előre nagy a bizonytalanság, hiszen ennyire hideg légtömegek ritkán jutnak el hozzánk, így az időjárási modelleknek fel van adva a lecke.