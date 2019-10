Viharos fordulatot vett az időjárás szerdán: képek Zala megyéből

Fotók Zalából a szerdai vihar érkezéséről.

Ahogyan megírtuk, Zala és Somogy megyében is károkat okozott a viharos időjárás: házak rongálódtak meg, valamint a közlekedést is akadályozta. A MetNet több fotót is megosztott tegnapról:

Balogh Krisztián képe Nagykanizsáról:

Harcz Endre fotói egy szupercelláról készültek Zala és Somogy határán:

Szeles csütörtök

Az OMSZ veszélyjelzése szerint ma erős széllökésekre számíthatunk Zala megyében, a légmozgás várhatóan késő délutántól fokozatosan mérséklődik. Jelenleg elsőfokú a riasztás:

Önnek is van fotója a tegnapi viharról? Küldjön képet a zaol@zaol.hu-ra!