Van egy rossz hírünk – Ilyen lesz Zala megye heti időjárása

Úgy tűnik, a héten az ősz szigorúan veszi majd a dolgát.

A levegő hőmérséklete hűlni fog, csapadékra is számíthatunk.

A hét elején marad a kellemes sétálóidő. 20-21 fok körül alakul a hőmérséklet, nagyobb erejű légmozgás sem vár ránk, s a csapadék is elkerüli a zalaiakat. Ez egészen a hét végéig kitart majd, de az éjszakák alatt a higanyszálak már egyre közelítenek a nulla felé 3-8 fokkal. Szombaton és Vasárnap is csak néhány fokkal lesz hidegebb, de ekkor a szél is érezhető lesz, és a hét utolsó napján csapadékra is számítanunk kell. Íme a met.hu képes összefoglalója:

