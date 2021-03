Télies a március: ismét havazik Zalában (videó)

Az igazi tavasz még várat magára.

Mint azt előzetesen írtuk, az igazi tavaszra még várunk kell.

– Hózáporok borzolják most a tavaszra vágyok kedélyeit, de némi öröm is vegyül a bosszankodásba. Nekem az egyik kedvenc eseményem, amikor hózápor közben nem csak lent látni a hóesést, hanem a felettünk, messze a magasban is látni, ahogy esik a hó. Ha nem a közeli hópelyhekre fókuszálunk, hanem mögéjük, a távolba, akkor látni azokat a hópelyheket is, amik 50-100, vagy akár 200 méterrel magasabban húznak el a fejünk felett. Ma és a következő napokban többször megtapasztalhatjuk ezt a jelenséget, mivel többször várható kisebb havazás, hózápor – közölte Harcz Endre. – Sőt, Zala megyében szombaton megmaradó hó is hullhat – tette hozzá a zalai viharvadász.

Harcz Endre, zalai viharvadász felvétele Becsehelyről 🌨️ Kapcsolódó cikkünk: https://www.zaol.hu/idojaras/helyi-idojaras/telies-a-marcius-ismet-havazik-zalaban-video-5041468/ Posted by zaol.hu on Friday, March 19, 2021

Zalaegerszegi helyzetjelentés

Egerszeghegy

Olai városrész

A keszthelyi állapotok

Az alábbi felvételt Olvasónk küldte, melyhez hozzáfűzte: Keszthelyen erősen elkezdett szállingózni a hó.

Erősen szállingózik a hó Keszthelyen Posted by zaol.hu on Friday, March 19, 2021

Hózápor Rédics közelében

Nagykanizsáról is jelentették, hogy szintén havazott.

