Sok napsütéssel érkezik az enyhe idő Zala megyébe

Szerdán az országban mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra.

Délután a felhőátvonulásokból több tájegységünkön is kialakulhatnak átmeneti jelleggel záporok, az északi hegyek magasabb tájain akár hózáporok is. A nyugati-északnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérhetik élénk, erős, a Dunántúl északi felén akár viharos lökések is

ORVOSMETEOROLÓGIAI JELENTÉS:

Sokfelé szeles marad az idő, így az előző napokban tapasztalt tünetek továbbra is jelentkezhetnek.

KÖZLEKEDÉSMETEOROLÓGIA:

A nyugati-északnyugati szelet még sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik.

ELŐREJELZÉS

Csütörtök

A napfényt elsősorban fátyolfelhők szűrhetik, számottevő csapadék sehol sem valószínű.

Péntek

Kezdetben több, délután kevesebb helyen várható kisebb eső. A Dunántúlon feltámad a szél.

Szombat

Naposabb idő ígérkezik, számottevő csapadék nem valószínű.