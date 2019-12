Péntek éjjelre jön egy kis havas eső Zalába

Csütörtök estére fehérré változott Zala megye, ám pénteken csak esővel párosulva jöhetnek hópelyhek.

0 fokos hőmérséklettel indult az utolsó munkanap, s a hideg mellé egy kis köd is társul. A nap folyamán borult lesz az ég, a legmagasabb hőmérséklet 4 fok körül alakul. Délután esőre is számíthatunk. Az esti órákra nemcsak a csapadék, de a szél is felerősödhet. Éjszaka havas eső várható. A frontérzékenyek melegfront jellegű panaszokat tapasztalhatnak – írja az idokep.hu.