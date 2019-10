Most már kelleni fog a kiskabát! – Széllel és hűvössel búcsúzik a hét Zalában

A meteorológia szerint 14 fok fölé nem emelkedik majd a hőmérséklet.

A vasárnap reggel csípősen indult, a hőmérő alig éri el a 8 fokot, időnként erős 45 km/h-s szél is fújhat. A délelőtt folyamán visszatérnek a felhők is, ám esőre nagyon kicsi az esély. A déli órákban egy kissé felszakadozhat a felhőzet és elkezd felmelegedni a levegő – a legmagasabb hőmérséklet 14 fok körül alakul. A szél is csendesedik, de méh mindig élénk 35 km/h-val fújhat. Estére is maradnak a felhők, napnyugta után 11 fokra számíthatunk.