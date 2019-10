Kár reménykedni, ma már 10 fok fölé sem emelkedik a hőmérséklet Zalában

Érdemes esernyőt tartani magunknál, és a vastagabb kabátot se hagyjuk otthon!

Szerencsére kedden még fagy nem várható, ám aki szerette az eddigi kellemes meleget, jobb ha elengedi egy időre.

A hét második napja esővel indult, miközben 9 fok uralkodott. Később néhány fokot hűl majd a levegő, a délelőtti órákban 7 fokra számíthatunk, valamint az eső is marad. Mindössze egy-egy rövidebb órára szabadulhatunk meg a csapadéktól, délután is végig esni fog, bár a hőmérséklet visszamegy 9 fokra. Csak 21 óra körül marad abba, de éjszaka is erősen felhős marad az ég. Erős hidegfronti hatás várható – derül ki az idokep.hu előrejelzéséből.