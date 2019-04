Hétfőn még mindenki élvezze a napsütést – Kedden újra lehűlés várható

Kellemes, tavaszias időre számíthatunk hétfőn, de utána elromlik az időjárás Zala megyében.

A met.hu előrejelzése szerint Húsvéthétfőn kellemes, napsütéses időnek örülhetnek az emberek megyénkben. Délelőtt is már 15 fok várható, délutánra pedig 22 fok fölé is felcsúszhat a hőmérő higanyszála. Felhőkre elvétve lehet csak számítani, így aki kirándulást tervezett a mai napra, nem is kívánhatott volna ennél alkalmasabb időjárást. Akik nem terveztek kimozdulni az ünnepek alatt a lakásból nekik javasoljuk, hogy tegyék meg, ugyanis nem sokáig örülhetnek a jó időnek.

Kedden a nap első felében inkább északkeleten, majd késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar, amit helyenként viharos széllökések kísérnek. A hőmérséklet 16 fok körül várható.