Folytatódik az igazán télies idő Zalában – Hó, majd havas eső is eshet

Gyenge havazás, hószállingózás, ónos szitálás bárhol lehet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap erősen felhős vagy borult, keleten továbbra is párás, ködös idő lesz, a felhőzet átmeneti felszakadozására a Nyugat-Dunántúlon, esetleg északkeleten lehet számítani. A Dunántúlon és a Duna bal partján fekvő részeken gyenge havazás valószínű több helyen is, a halmazállapot azonban napközben a nyugatabbi területeken átvált havas esőre, esőre. Délutánra jórészt ez a gyenge csapadék is megszűnik. Jobbára gyenge marad a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, sőt meg is erősödik az északi szél.

A legalacsonyabb hőmérséklet -2, míg a legmagasabb +3 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia

Hideg fronthatás várható. Előfordulhat fejfájás, migrén, szédülés. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás és asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő.

Sármelléken folyamatosan havazik

Távolabbi kilátások hétfőtől csütörtökig:

Hétfőn az összefüggő zárt felhőzet egyre több helyen felszakadhat, és a következő napokban már több napsütés várható, de egyes tájakon továbbra is lesznek erősen felhős időszakok. Kedden átmenetileg köd és rétegfelhőzet is nagyobb területen alakulhat ki. Hétfőn és szerdán néhol hózápor előfordulhat.

